76.8% de muertos por Covid-19 tenían comorbilidades

Por Lorena Vázquez

Hasta el viernes pasado, Puebla acumuló 11 mil 192 decesos por coronavirus, y 76.8 por ciento corresponde a ocho mil 590 personas, quienes tenían entre una y más comorbilidades, lo que generó que su estado de salud se agravara y no resistieran la enfermedad, resaltó el secretario de Salud, José Antonio Martínez García.

Martínez García explicó que los fallecidos por Covid-19, con comorbilidades, padecían: hipertensión arterial, diabetes, obesidad, y Enfermedades Pulmonares Obstructivas Crónicas (EPOC).

Precisó que el número de muertos por coronavirus, con tres o más comorbilidades dan una suma de tres mil 20 decesos; es decir, el 27 por ciento del total; mientras que con dos enfermedades murieron dos mil 827, que equivale al 25.2por ciento. Con un solo padecimiento perecieron dos mil 743, el 24.5 por ciento.

El resto de los fallecidos por la epidemia de Covid-19, que son dos mil 602, equivalen al 23.2 por ciento del total, y no presentaron enfermedades extras más que el coronavirus.

Te recordamos que sigue aplicándose la segunda dosis a los habitantes de 43 municipios de la zona de la Mixteca.

De acuerdo al decreto publicado el 29 de marzo, todos los lunes se mantienen como el Día Solidario. Los comercios que presten servicios no esenciales deberán permanecer cerrados. Con esta medida buscamos reducir la movilidad en el espacio público.

El reporte de la Secretaría de Salud en Puebla, sobre el Covid-19 es:

También te decimos que José Luis Alomía, director general de Epidemiología, en México, informó que el país acumula 209,702 muertes vinculadas al Covid-19, desde que empezó la pandemia.

Además, comentó, en conferencia de prensa en Palacio Nacional, que la vacuna de Moderna contra Covid-19 no tiene amplia disponibilidad en el país, por lo que han optado por comprar otros bióticos.

«Moderna ha tenido una gran disponibilidad para Estados Unidos, pero no así para el territorio mexicano. Se ha optado por traer al país las que sí están disponibles, y que se puedan entregar en el menor tiempo posible”

Afirmó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), está analizando la vacuna de AstraZeneca, que se envasa en México; así como las dosis de la vacuna de CanSino.

“No hay una fecha definida para la llegada a México de las vacunas contra Covid 19, del mecanismo COVAX; no han llegado los cargamentos correspondientes porque las farmacéuticas no han podido cumplir con las expectativas del mecanismo, no las han surtido en la cantidad prevista”

José Luis Alomía

Director general de Epidemiología