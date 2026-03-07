8 M: CUT llama a fortalecer la organización de las mujeres trabajadoras

CUT ante el 8M: “Ningún derecho está garantizado si no existe organización que lo defienda”

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras (CUT) hizo un llamado a fortalecer la organización de las mujeres trabajadoras ante el nuevo escenario político que se abre con la próxima asunción del gobierno de José Antonio Kast. Según consignó ElSiglo.CL, la vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género de la Central, Karen Palma Tapia, enfatizó la urgencia de articular la unidad del movimiento para defender los derechos conquistados y proyectar una agenda social y laboral propia.

La dirigenta advirtió que el contexto regional y nacional exige consolidar espacios de articulación para resguardar los avances en materia laboral y de género. «La historia demuestra que ningún derecho está garantizado si no existe organización que lo defienda. Hoy enfrentamos un contexto que nos exige fortalecer la unidad, la acción sindical y la articulación política de las mujeres trabajadoras«, señaló Palma. Desde la multisindical, citada por ElSiglo.CL, subrayaron la urgencia de avanzar hacia una plataforma común que aborde el trabajo digno, la corresponsabilidad en los cuidados y la igualdad salarial.

Como parte de este proceso de fortalecimiento, la Vicepresidencia de la Mujer de la CUT convocó al Congreso de Mujeres Trabajadoras, que se realizó los días 5 y 6 de marzo. El encuentro buscó reunir a dirigentas sindicales y organizaciones feministas para construir una hoja de ruta común. «El Congreso será un primer paso en las tareas que tenemos por delante: organizarnos, articular unidad y proyectar un camino que permita defender los derechos conquistados y avanzar en nuevas transformaciones sociales», explicó la dirigenta.

Finalmente, Palma Tapia hizo un llamado a mirar con atención las experiencias regionales para no repetir caminos de retroceso. «Vemos en Latinoamérica evidencia de procesos de contrareforma que buscan debilitar la organización sindical y frenar avances en derechos de las mujeres. Chile no está aislado de estas tendencias», sostuvo. La información difundida por ElSiglo.CL destaca que el Congreso se proyecta como un espacio estratégico para iniciar un nuevo ciclo de acción colectiva del movimiento sindical y de mujeres en Chile.