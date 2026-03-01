800 bases militares en 80 países y 224 años en conflicto bélico: Portavoz de China señala que «Estados Unidos es adicto a la guerra»

China acusa a EE.UU. de ser «adicto a la guerra» y liderar el desorden global tras ofensiva en Irán

El gobierno de China ha calificado a Estados Unidos como «un adicto a la guerra». La declaración, realizada por el portavoz del Ministerio de Defensa chino, Zhang Xiaogang, se produce en plena escalada del conflicto en Medio Oriente tras los bombardeos de EE.UU. e Israel contra Irán. «En sus más de 240 años de historia, ha estado en guerra todo el tiempo, excepto 16 años«, sentenció el portavoz, marcando un punto de inflexión en la retórica diplomática de Beijing.

. Xiaogang amplió sus dichos, destacando que EE.UU. mantiene una red de 800 bases militares desplegadas en más de 80 países y regiones del mundo, lo que, a su juicio, convierte a la nación norteamericana en «la principal causa del desorden internacional, la turbulencia global y la inestabilidad regional».

Paralelamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino emitió un comunicado expresando su «alta preocupación» por los ataques y exigiendo el cese inmediato de las operaciones militares para «salvaguardar la paz y la estabilidad en Medio Oriente».

Ver el video difundido por China Pulse.