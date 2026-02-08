A 15 meses de la desaparición forzada de Julia Chuñil Catricura: Acusan a fiscalía de graves vulneraciones al debido proceso

A 15 meses de la desaparición forzada de la defensora mapuche Julia Chuñil, organizaciones denuncian la inacción estatal, una investigación fiscal que criminaliza a sus hijos y el rol de canales de TV en un montaje mediático. Exigen verdad y justicia.

A 15 meses de la desaparición forzada de Julia Chuñil Catricura: Acusan a fiscalía de graves vulneraciones al debido proceso
Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

Organizaciones: “A más de un año de su desaparición, no hay responsables identificados, no hay avances sustantivos”

Este domingo se cumplen 15 meses de la desaparición forzada de Julia Chuñil Catricura, defensora medioambiental y territorial mapuche, sin que su paradero haya sido esclarecido. La organización Ecoceanos, junto a organizaciones socio ambientales, ha denunciado públicamente la “investigación viciada” y la “criminalización” por parte del Estado, responsabilizando directamente a la Fiscalía de la Región de Los Ríos y a connotados canales de televisión nacional.

De acuerdo con el comunicado difundido por Ecoceanos, “a más de un año de su desaparición, no hay responsables identificados, no hay avances sustantivos”. La organización afirma que la Fiscalía ha desarrollado una investigación “marcada por graves vulneraciones al debido proceso”, desviando los esfuerzos de búsqueda.

Criminalización de la familia y juicio mediático

La denuncia central apunta a que, “lejos de concentrar sus esfuerzos en esclarecer la desaparición de Julia, la Fiscalía mantiene como imputados a sus propios hijos, vulnerando su derecho a defensa”. Esta situación, según Ecoceanos, ha permitido “un juicio mediático sin pruebas, sin verdad y sin justicia”.

La organización fue categórica al señalar a los medios de comunicación como parte activa de este proceso: “Denunciamos el papel clave de Canal 13, Megavisión, CHV y TVN en el montaje judicial, empresarial y policial, destinado a juzgar y criminalizar mediáticamente a la familia de Julia Chuñil”.

Asimismo, Ecoceanos acusó al Estado de “abandono del deber” frente a una desaparición forzada y enumeró una serie de faltas, entre las que destacan “la falta de diligencia efectiva en la búsqueda” y “la vulneración de garantías fundamentales”.

El mensaje, dirigido a la opinión pública y a las autoridades, cierra con un llamado contundente: “¡NO OLVIDAMOS! ¡EXIGIMOS JUSTICIA! ¡NO A LA IMPUNIDAD!”. La presión sobre las instituciones se mantiene mientras Julia Chuñil Catricura, símbolo de la defensa del territorio, continúa desaparecida.

