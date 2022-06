A 40 años de la canción hit «Noticiero Crónico», el cantautor Óscar Andrade revela que agentes de la dictaura lo quisieron matar: «Cortaron la dirección y los frenos de mi auto»

El cantautor Óscar Andrade reveló los intentos de asesinato que sufrió durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, debido a su fuerte crítica hacia su Gobierno.

En una publicación en la red social Facebook, Andrade señaló que las persecuciones se recrudecieron tras estrenar el tema Noticiero Crónico, en 1981.

«La molestia del régimen fue tal con el éxito de Noticiero Crónico, que me cortaron la dirección y los frenos de mi auto al cual abrieron para también robar mi guitarra. Una semana más tarde, llegaron varios agentes a tratar de acercarse peligrosamente a mí en el foyer del Teatro IEM, en donde se realizaba »Chilenazo», programa Boom de ese año en la TV chilena y que ganó Noticiero Crónico, alertando a la producción del programa a través de los fonos. Situación que el productor Luis Guajardo Zaldívar, mi amigo Facebook en la actualidad, manejó sutilmente cuando los agentes de la dictadura ya me rodeaban, alejándome del peligro y dejándome a salvo sin que yo me diera cuenta. Muchas gracias Luis!!!», escribió el cantautor.

Noticiero Crónico, detalló Óscar Andrade; fue la primera canción en romper con la censura militar que se vivía en los medios de comunicación en esa época. Asimismo, fue una de las primeras canciones de contenido social que se popularizaron en dictadura (también uno de los primeros videoclips). El tema simulaba un reporte noticioso ficticio que dejaba en evidencia la mezcla de frivolidad y sensacionalismo que suele distraer a la audiencia sobre aquello de verdad importante.

El mismo día de su estreno, el cantautor tuvo que eludir su estatus de «buscado» y orden de captura, en un programa de televisión, debido a que se percataron de la letra del tema musical.

«Fue la primera canción en romper la censura militar en los medios de comunicación durante la dictadura. Teniendo que eludir mi »búsqueda y captura» por parte de la dirección del programa la noche de su estreno, al darse cuenta del contenido de la segunda estrofa, a 30 minutos de que yo entrara en escena, lo que me obligó a esconderme en un cuartito de un metro cuadrado en donde se guardaban los instrumentos del aseo del teatro IEM, para salir así al escenario por sorpresa», relató Andrade en la red social.

«Mas de cien personas fueron muertas, y otras tanto solo mutiladas, por un terrorista que gritaba que sus ideales aportaban», forma parte de la letra de la canción.

Noticiero Crónico fue elegido, pese a la dictadura, como Canción del Año, Álbum del Año, Video del Año; lo que permitió su participación en Viña del Mar como jurado e invitado, no obstante; señaló que nunca más fue convocado, como tampoco se le entregó la Beca Raimundo Larraín, que conquistó durante su participación en el show; tras una orden de la División Nacional de Comunicación Social ​ (DINACO), instalada durante la dictadura.

El tema musical, indicó el cantautor chileno, impulsó a otros artistas durante la dictadura a entonar lo que se conoce cómo canciones protestas; para repudiar las violaciones de la dictadura.

Por esta razón, a través de su cuenta en Twitter, presentó el video musical, que fue producido en ese momento por Eduardo Domínguez y – a su consideración – estuvo escondido durante casi 30 años de los medios, con el objetivo de hacerlo «desaparecer de la historia musical chilena».