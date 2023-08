A 50 años del Golpe: Multipremiado guitarrista chileno interpretará icónicas canciones de Víctor Jara en la India

El Instituto Cervantes en Nueva Delhi, India; realizará el próximo 25 de agosto un concierto para conemorar los 50 años del golpe de Estado contra Salvador Allende.

El concierto estará dedicado a Víctor Jara, quien fue detenido en septiembre de 1973, para luego ser brutalmente torturado tras su detención en el Estadio Chile.

En el instrumento —detalla el portal El Desconcierto— estará multipremiado guitarrista chileno, residente en Qatar, Gonzalo Arias, que realizará arreglos propios de canciones tan icónicas como El Cigarrito, Manifiesto, Luchín, Te Recuerdo Amanda, El Arado y El Aparecido.

Para el guitarrista —nacido en Los Andes —, la música de Jara provoca «un amor a primera vista».

«Su música es humilde pero monumental, es potente y llama la atención. ¿Cuándo a veces ensayo algunos alumnos árabes me preguntan y eso? Me gusta como suena. ¡Y eso es! La música de Víctor Jara provoca amor a primera vista y su música no discrimina de color político eres», expresó en entrevista al medio citado.

En este sentido, manifestó que Jara y su música es conocida en todo el mundo, no obstante, muchos no saben que es chileno.

Por otra parte, fue consultado por su pensamiento sobre el Golpe de Estado.

«Las torturas y asesinatos fueron algo horrible. Que asesinen a un compatriota por pensar y tener diferentes ideales es algo terrible», reflexionó.

Tras cuatro días de torturas, Jara fue asesinado por disparos en el antiguo Estadio Chile.

El cuerpo del cantautor fue encontrado días después por vecinos de la Población Santa Olga en las cercanías del Cementerio Metropolitano, junto a los cuerpos de Littré Quiroga, director de Gendarmería, y Eduardo «Coco» Paredes, director de la Policía de Investigaciones.

Posteriormente, se estableció que Víctor Jara tenía 44 impactos de bala, producidos por disparos a quemarropa. ​

