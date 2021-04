A 7 años del megaincendio de Valparaíso: Damnificados y alcalde Sharp exigen al Serviu que cumpla con soluciones habitacionales prometidas

A siete años del megaincendio que afectó a ocho cerros de Valparaíso, todavía hay 76 familias del sector El Vergel que -tras perderlo todo- aún no cuentan con solución habitacional definitiva, esto, a pesar de que en enero de 2018, el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) regional se comprometió a construir las 76 casas en 18 meses, lo que hasta el día de hoy no ocurre.

Por este motivo, durante esta jornada, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, junto a un grupo de vecinos y vecinas del Comité El Esfuerzo, El Vergel Alto del cerro la Cruz, acudieron a la Intendencia Regional para entregar una carta dirigida al intendente Jorge Martínez, y al ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, en la que solicitan una respuesta concreta sobre los plazos de construcción de sus viviendas dignas definitivas.

“Somos 76 familias que hasta la fecha no tenemos nuestras casas reconstruidas en los terrenos que habitábamos y de los cuales nos exigieron salir, imponiendo como fecha máxima el 28 de enero de 2018. De lo contrario, nos sacarían con fuerza pública”, afirma la misiva.

“A pesar de esto, nos retiramos esperanzados con el compromiso que realizó Serviu Valparaíso, institución que se comprometió a realizar nuestras casas 18 meses después de esta fecha, es decir, en agosto de 2019 debíamos volver a nuestro barrio para continuar con nuestra vida en comunidad, habitando nuestras nuevas y definitivas viviendas. No obstante, nada de eso se cumplió, y actualmente han pasado 3 años desde que desalojamos nuestros terrenos, que en estos momentos están en total abandono. Todo lo anterior ocurre debido a las prácticas dilatorias de la gestión que ha realizado Serviu durante todos estos años, ya que no nos han entregado respuestas claras ni concretas a quienes somos parte del proyecto de vivienda El Vergel”, agregaron los vecinos.

Leonardo Carvajal, vicepresidente del Comité El Vergel, lamentó que “han pasado siete años y no tenemos nada, ni siquiera una piedra. Se hizo el camino El Vergel, y se supone que detrás del camino venían nuestras casas. Pero no tenemos las casas que es lo principal. Hay vecinas que han fallecido esperando, y tampoco hay beneficios para sus familias”.

Carvajal añadió que actualmente las 76 familias viven dispersas por distintos sectores de Valparaíso, e incluso fuera de la región: “Nosotros esperamos que el señor ministro vea nuestra carta con peticiones. Lo único que queremos son nuestras casas y que Serviu no rompa las mesas de trabajo. Pasaron cinco meses que no teníamos respuesta y se supone que tendríamos reuniones por Zoom una vez al mes, pero no ha sido así”.

Por su parte, el alcalde Jorge Sharp declaró que “nosotros como Municipalidad de Valparaíso -por solicitud de los vecinos- accedimos a acompañarlos, también a entregar asesoría técnica para que este proceso no se siga extendiendo. No puede ser que desde el 2014, más de 70 familias, con todo el impacto emocional, material y personal que ha tenido ese hecho del megaincendio, no hayan podido todavía ver lo que les corresponde por derecho y por dignidad que es la casa propia”.

“Ya que la instancia regional está agotada, nosotros esperamos que el ministro de Vivienda, Felipe Ward, atienda -en el plazo que la ley establece, que es de quince días- las peticiones de los vecinos, de tal forma de poder tener un calendario de trabajo claro con fechas claras. La última vez que el Serviu prometió la construcción de las casas dijeron que iban a tomar dieciocho meses, y han pasado más de tres años desde esa promesa“, indicó el alcalde porteño.

“El llamado que nosotros le hacemos al Gobierno, y en particular el ministro de Vivienda, es a que tome este tema personalmente y lo resuelva a la brevedad, porque no porque el proyecto sea caro, no porque el proyecto tenga ciertas dificultades que son menores, vamos a dejar que más de 70 familias no tengan su casa como le corresponde por derecho y por dignidad tal cual he señalado”, concluyó Sharp.