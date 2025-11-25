«A encerrarse a la casa»: La polémica frase del republicano que desató olas de críticas y burlas

Este rechazo a la reducción de la jornada laboral reavivó las dudas sobre la postura de la derecha ante la reforma.

Desde el pasado fin de semana ha circulado en redes un fragmento del diputado republicano José Meza donde se posiciona categóricamente en contra de la Ley de 40 Horas, durante el programa Estado Nacional de TVN, alegando que el beneficio de salir antes del trabajo no sirve ante la falta de seguridad. Estos dichos provocaron una reacción inmediata.

La controvertida declaración se dio cuando el periodista y conductor Matías del Río le consultó sobre la continuidad de la reforma en un eventual gobierno de Kast, a lo que el diputado evitó dar una respuesta clara. En su lugar, utilizó un argumento evasivo que cuestionaba el real impacto de la medida en la calidad de vida de los trabajadores.

Entonces, Meza cuestionó: “Qué saco yo con decirle a la gente ‘mire, usted ahora tiene una jornada de 40 horas, se va a ir más temprano a la casa’, ¿a qué? A encerrarse”. Con ello, el parlamentario buscó priorizar el debate sobre la delincuencia, algo recurrente de su partido, indicando que: «Nadie puede salir con los hijos a la plaza de la esquina” y que, por lo tanto, la reducción del horario laboral no servía.

De esta manera, la posición del diputado cercano a José Kast, reavivó los cuestionamientos sobre el futuro de las 40 Horas, un proyecto emblemático del oficialismo, debido a la posibilidad de que el sector opositor llegue a gobernar el país.

Como respuesta a la viralización de la frase, el dibujante y caricaturista de Malaimagen reaccionó publicando una viñeta satírica en sus redes sociales, donde ironiza sobre la postura de Meza. El compartido meme, contrapone la figura de un trabajador que busca ver a su familia con la insistencia del diputado en que la delincuencia está: “¡¡DESATADA, DIJE!!”.

La polémica se enmarca en la recta final de la carrera presidencial, donde la candidata oficialista, Jeannette Jara, presiona al opositor para que aclare su mirada sobre reformas como la de las 40 horas. Con sus dichos, el diputado Meza instaló nuevas dudas sobre si la reducción de la jornada laboral se mantendrá en caso de un triunfo de la derecha en el balotaje.