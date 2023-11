A lo crack: Sorpresa y alegría por la reaparición pública de Carlos Caszely

Carlos Caszely reaparece

Carlos Caszely, sorprendió este lunes al acudir a la gala de los 30 años de Colo Colo de Todos los Tiempos, reapareciendo públicamente luego de haber sido internado de urgencia hace poco más de una semana.

El ídolo del Cacique y La Roja generó gran preocupación en esa oportunidad por su estado de salud. No obstante, tras permanecer dos días hospitalizado, el exjugador fue dado de alta, y pudo continuar con la recuperación en su hogar.

“El histórico jugador de los albos superó graves problemas de salud que lo tuvieron hospitalizado por dos días y con todo el pueblo chileno rezando por su mejora, luego de ser diagnosticada una Crisis Isquémica Cerebral Transitoria”, destacaba Red Gol en el día de hoy.

En este sentido, luego de presentar una mejoría, Caszely no quiso estar ausente del evento que reunió a algunos de sus excompañeros. «Yo no me podía perder esta fiesta de los 30 años, porque es una fecha muy importante. Pese a que todavía se me seca un poco la boca, estamos bien, dentro de todo lo que nos pasó“, dijo el ídolo chileno.

«Amigos colocolinos, nos vemos el próximo año en otro momento, en otro lugar y con otros chicos que van a estar aquí en vez de estos viejos (…) Un abrazo grande para todos y muchas gracias por la preocupación“, cerró Carlos Caszely”, destacó así TNT Soports.

Video: Mira la alfombra roja de “Colo Colo de todos los tiempos” con la reaparición de Caszely

Seguir leyendo más…