Memoria: El desgarrador testimonio de Carlos Caszely sobre las torturas que sufrió su madre por la dictadura

Carlos Caszely, su madre y las torturas en la dictadura

Carlos Humberto Caszely Garrido, nació Santiago el 5 de julio de 1950, criado en un barrio popular. Es un periodista deportivo y exfutbolista profesional chileno que jugaba de delantero. Es considerado uno de los mejores futbolistas chilenos de la historia y uno de los máximos ídolos y referentes del club Colo-Colo.​ En dicho equipo jugó durante 15 temporadas, en las que ganó cinco campeonatos nacionales y tres copas de Chile y obtuvo un subcampeonato de Copa Libertadores.​ En el extranjero, defendió en España al Levante y al Español, y en Ecuador al Barcelona, equipo en el que se retiró en 1987.

Lo que pocos sabían por ese entonces, es que la madre de Carlos Caszely un día fue secuestrada por el régimen, la detuvieron y torturaron por varias horas. Olga Garrido, la progenitora del Chino fue parte de la propaganda del «NO», franja en la que relató todo lo que sufrió ese día, donde posteriormente apareció en un sitio eriazo, a cuadras del sector donde se construiría el Estadio Monumental.

“Yo fui secuestrada de mi hogar y llevada a un lugar desconocido, con la vista vendada, donde fui torturada y vejada brutalmente, fueron tantas, que ni siquiera las conté todas” contó a viva voz, y para todo Chile.

El testimonio de Carlos Caszely sobre las torturas a su madre

“Me bajo del aeropuerto y veo a mi madre, pero no como era. La veo triste, la veo introvertida. Le digo algo te pasa. No. Algo te pasa. Mi viejo tenía una cara muy triste. Mi hermana lloraba. Y yo: algo pasó. No, en la casa te cuento. Llegamos a la casa y ella me dice acompáñame a la habitación. Yo ya estaba con algo aquí en la garganta. Se sienta en la cama y me dice: estuve detenida. ¿Por qué? ¿Chocaste el auto? No, me llevaron detenida y me torturaron. Ya poh mamá, con eso no se juega. Se abre la blusa y me muestra sus pechos con quemaduras. Y ahí nos abrazamos y nos pusimos a llorar los dos. A llorar como niños”.

El Pueblo Informa ha reflotado una serie de videos con los testimonios de Caszely sobre estos hechos en una entrevista con Martín Cárcamo que compartimos a continuación:

…»dice que se desmayó y aparece botada en este peladero, donde la van a buscar, se abre aquí…y la habían quemado con cigarros…entonces tu decís wn, por qué los seres humanos son tan malos!…» El testimonio de Carlos Caszely sobre la detención de su madre #Memoria

…"dice que se desmayó y aparece botada en este peladero, donde la van a buscar, se abre aquí…y la habían quemado con cigarros…entonces tu decís wn, por qué los seres humanos son tan malos!…"

