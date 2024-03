A pesar del rechazo de la Derecha: Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la Ley de Incendios

A pesar del rechazo de la Derecha, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la Ley de Incendios.

La moción fue apoyada por 116 fotos a favor, 8 en contra y 20 abstenciones y pasó a segundo trámite legislativo.

Cabe destacar que se trata del proyecto al cual aludió en un cartel la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti en el festival de la comuna la semana pasada, en referencia a los devastadores incendios registrados en la Región de Valparaíso en febrero.

El objetivo de la iniciativa, que llevaba tres años en trámite, es fortalecer la estrategia de prevención de incendios, mediante la creación de nuevos instrumentos y reducir el riesgo asociado. Para aquello, se requiere crear el Servicio Nacional Forestal para reemplazar a la Corporación Nacional Forestal (Conaf), proyecto que se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado.

El instrumento legal apunta a impulsar la estrategia de prevención y propone definir zonas de interfaz urbano-rural forestal (ZIURF) en áreas de amenaza media, alta o crítica en planes reguladores intercomunales o planes seccionales. Asimismo, busca fortalecer los instrumentos de gestión forestal existentes, en base a clasificaciones de riesgo de los territorios y una pauta técnica.

Por otra parte, contempla la creación zonas de amortiguación forestal (ZAF) de aplicación inmediata en el territorio. Esto en el caso de no existir instrumentos de planificación territorial o instrumentos de gestión forestal actualizados.

De igual modo, incluye la aplicación de multas, tanto por no cumplir con los planes de prevención en las zonas rurales, como por no cumplir los planes preventivos en zonas de interfaz.

También plantea promover el apoyo a los pequeños propietarios forestales y agricultores.

🚫🔥10 cambios que propone la #LeydeIncendios



👉🏻Hoy se vota la ley de incendios forestales en la Sala de la @Camara_cl ; y el ministro @tvalenzuelavt nos explica en menos de dos minutos los principales cambios que propone el proyecto pic.twitter.com/MhsEurDZcJ — Ministerio de Agricultura de Chile 🇨🇱 (@MinagriCL) March 6, 2024

Prohibición al cambio de uso de suelo de los terrenos siniestrados

Sin embargo, la propuesta avanzó en la Cámara Baja sin el artículo que proponía prohibir el cambio de uso de suelo de los terrenos siniestrados, para así poner fin a la “especulación inmobiliaria”.

La indicación presentada por el diputado Diego Ibáñez (CS), de limitar el cambio en el uso de suelos en las áreas siniestradas por lo menos durante 30 años, tuvo 62 votos a favor, 72 en contra y 11 abstenciones, por lo que fue rechazada.

«Lamentamos que tenga que ocurrir una tragedia para que la oposición deje tramitar la Ley de Incendios. Valoramos su aprobación y paso al Senado, a pesar de que la oposición rechazó la prohibición en el cambio de uso de suelo de los terrenos quemados, pero el Gobierno se comprometió a reponer esto en el Senado y les exigimos que lo tramiten con urgencia», señaló el diputado Jorge Brito Hasbún (RD), a través de sus redes sociales.

Oposición de la Derecha a La Ley de Incendios

El proyecto de la Ley de Incendios fue aprobado por la Cámara, pese a las críticas y oposición de la derecha.

Durante el debate, el diputado Andrés Longton (RN) señaló que «decirle a la gente, sobre todo a las afectadas por los incendios, que perdieron todo, y a los familiares de quienes perdieron la vida, de que una ley va a evitar que se sigan produciendo incendios, es engañar. Y aprovechar este momento de dolor para tantas familias para hacer un punto político e incluso ideológico en alguna de las normas que están plasmadas en este proyecto».

El diputado republicano, Luis Sánchez, planteó que el instrumento legal «no viene a resolver absolutamente nada, no resuelve ni atiende ninguna de las causas de base que provocaron el incendio».

«Habla de restringir la edificación en sectores siniestrados, habla de modificar los planes reguladores. Y lo que es más grave, habla de traspasar a los dueños de los terrenos la responsabilidad de hacer cortafuegos y limpieza de quebradas, lavándose las manos el Estado de Chile y las municipalidades respecto de esa responsabilidad que es natural a ellos», criticó, citado por Emol.

En otra línea, el diputado Diego Ibáñez (CS) señaló que «toda la ley es perfectible y podemos avanzar en profundizar la participación ciudadana, en fortalecer el presupuesto para esta ley».

«Desde ya agradecer al Gobierno de nuestro Presidente Gabriel Boric, por intermedio del ministro Esteban Valenzuela (Agricultura) que ha puesto toda la fuerza y toda la energía para que esto salga adelante. Si no ha podido salir a la luz antes, no es culpa del Gobierno, es culpa de este Congreso que lamentablemente no tiene las prioridades bien puestas y tienen que pasar las catástrofes para poner en tabla algo que es de sentido común, que es de prevención, que es de preservación de la vida. Exigimos una ley de incendios ya, exigimos que se avance rápidamente también en la reconstrucción», agregó.

Sigue leyendo: