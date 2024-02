Los proyectos de ley que duermen en el Congreso para regular plantaciones forestales y prevenir incendios: Desde el 2014 se tramitan iniciativas

Iniciativas en el Congreso sobre regulación de plantaciones y prevención de incendios

En el marco de las coyunturas que vive el país, en particular con las catástrofes por incendios forestales del 2023 y ahora, 2024, se han dado a conocer una serie de proyectos de ley que podrían contribuir ante las emergencias, sin embargo, existen iniciativas que han buscado regular las plantaciones, sin embargo, por años, desde el 2014 y que están durmiendo en el Congreso de la República y evidencia una desprolijidad legislativa, que inevitablemente hace pensar: ¿No será mejor revisar y/o fusionar iniciativas en vez de que sigan apareciendo nuevas?

Se ha conocido en este último tiempo, alguno proyectos normativos de diversos sectores políticos que buscan regular lo que sucede con los suelos siniestrados post-incendios, con el propósito de establecer prohibiciones para el uso de suelos afectados por incendios forestales y aumentar las penas al delito de incendio; Una de ellas viene desde enero de 2023 que se encuentra en primer trámite constitucional y otra fue ingresada en diciembre del 2020 en la Cámara y aún se mantiene en primer trámite constitucional.

Por un lado, se encuentra el proyecto de ley por moción encabezado por el diputado Félix González, el cual busca otorgar mayores atribuciones a los municipios y a Conaf para mandatar a empresas forestales a generar mayores cortafuegos como también para que, por ordenanza municipal, se les prohíba el monocultivo cerca de sectores urbanos.

Sin embargo, desde el año 2014 y 2016, existen dos proyectos de ley para determinar las distancias de las plantaciones de poblados. Otro, también del 2014, sobre planes de prevención. También hay otro del 2019 sobre derechos laborales de brigadistas; y un cuarto, también del 2019, sobre fortalecimiento de JJVV rurales para prevención, iniciativas que duermen en el Congreso de la República.

Los proyectos de ley que duermen en el Congreso

1.- Proyecto de distanciamiento de plantaciones con poblados

El exsenador Alejandro Navarro, en el marco de las catástrofes de incendios forestales, señaló a El Ciudadano sobre la necesidad de darle urgencia al proyecto de ley, ingresado el año 2014, y que “busca que exista una distancia mínima de 500 metros (o más) entre los predios forestales y los asentamientos urbanos, rurales o carreteras”.

“Pues siguen pasando los años, y cada vez que hay grandes incendios forestales, se queman casas, los caminos quedan envueltos por las llamas, y se ponga en peligro la integridad de las personas por esta cercanía innecesaria que tienen las plantaciones forestales”, recordó el senador por la Región del Biobío.

Sin embargo, existe otro proyecto de ley del fallecido senador RN, Antonio Horvath, que fue refundado en agosto del 2016 y que incluso pedía mil metros de distancia.

Ambas iniciativas, han buscado regular el manejo de plantaciones de especies muy combustibles colindantes con zonas pobladas y tiene por objeto establecer la existencia de planificaciones previas y coordinadas de prevención y combate de los incendios forestales.

La iniciativa de Horvath y otros, consideran especies pirógenas, para los efectos de este proyecto de ley, todas las especies de eucaliptus y pinos exóticos.

En enero del 2021, el ex senador Navarro hacía el siguiente emplazamiento al presidente de la Comisión de Agricultura del Senado, Juan Castro y al ex presidente Piñera, “que le den urgencia a este proyecto, porque no puede ser que los pinos y los eucaliptus sigan siendo más importantes que vidas de los chilenos y chilenas”.

De acuerdo a denuncias durante el 2022 / 2023, el proyecto estuvo sigue estancado en la Comisión de Agricultura del Senado, que en su momento presidía Juan Antonio Coloma.

2.- Proyectos de prevención relacionados a incendios forestales

Aquí se identifican el Proyecto de Ley que modifica la ley de bosques para establecer la obligación, de los dueños de predios con aptitud forestal, de elaborar planes de prevención y combate de incendios forestales (Boletín 9.810-01); el Proyecto de Ley que modifica la ley de bosques para establecer la obligación de elaborar planes de prevención y combate de incendios forestales a los dueños de predios con aptitud forestal (Boletín 9.810-01); y el Proyecto de Ley que regula el manejo.

El proyecto de ley que fue ingresado por el ex senador Navarro, con fecha 17 de diciembre de 2014 y tiene como objeto, establecer la obligación para los dueños de predios con aptitud forestal de contar con un plan de prevención y de combate de incendios forestales, salvo que se trate de predios que pertenezcan a pequeños propietarios forestales definidos en el número 17, del artículo 2° de la ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

3. Proyecto de ley que reconoce a Juntas de Vecinos para la prevención de incendios forestales y la formación de brigadas para el combate de estos siniestros.

La moción del ex senador Navarro, junto a Galilea, Latorre, Quintana y Sandoval, del año 2019, busca incorporar como objetivo de las juntas de vecinos la prevención de incendios forestales y la formación de brigadas para el combate de estos siniestros.

El proyecto, incorpora un Artículo Único. Señalándose: “Incorpórese al Decreto 58 del ministerio del interior que «fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley n° 19.418, sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias», el siguiente artículo 41 bis: “Artículo 41 bis.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, tratándose de las regiones Valparaíso, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía y Aysén, las juntas de vecinos tendrán como objetivo la prevención de incendios forestales, pudiendo formar incluso brigadas de combate, las que podrán ser asesoradas por Bomberos o personal de la CONAF, para ello podrán contar con a lo menos un veinte por ciento del fondo establecido en el artículo 43″, el que también tiene como propósito que las JJVV puedan recibir recursos públicos y privados.

Esta iniciativa está en la Cámara de Diputados y Diputadas.

4.- Proyecto ley que busca incorporar en el Código del Trabajo el contrato especial de trabajadores brigadistas combatientes de incendios forestales.

La iniciativa fue impulsada por los ex senadores Alejandro Navarro, José Antonio Gómez y los senadores en ejercicio, Ximena Rincón, Pedro Muñoz Aburto y Jaime Quintana. Al respecto, Navarro comentó que “hoy la actividad no cuenta con requisitos mínimos de selección; ni tampoco existe una capacitación previa ni protocolos obligatorios para actuar en terreno, ni menos un cuerpo legal que fije condiciones mínimas de seguridad, lo que nos parece urgente debatir”.

Navarro recalcó que hay casos de brigadistas que llegan hasta 18 horas de trabajo combatiendo el fuego y que además su riesgo es altísimo, por lo mismo, estima prioritaria también que se garanticen sus derechos laborales y que, a su vez, se regule la actividad con requisitos mínimos de selección, capacitación, protocolos obligatorios para actuar en terreno y un cuerpo legal que fije condiciones mínimas de seguridad.

