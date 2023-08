Abogado de Karina Oliva: “Sorprende que justo cuando pedimos el sobreseimiento definitivo aparezca una nota con supuestas filtraciones de Fiscalía”

Según Juan Carlos Manríquez, representante de la ex candidata al Senado, la información dada a conocer en las últimas horas está “llena de imprecisiones de la que no tenemos ningún antecedente y busca vincularla a un caso qué tal como señalo el ministro de justicia no tienen nada que ver”.

Juan Carlos Manríquez abogado de la ex candidata a gobernadora agrega que quienes señalan a su representada como responsable podrían tener otras motivaciones. “Yo les aseguro que si Karina Oliva hubiese sido elegida como gobernadora o senadora, esa gente no estaría diciendo lo que está diciendo. Es así de sencillo”, comentó.

El abogado además insiste en que respecto de la rendición de gastos de Karina Oliva al Servel y la indagación que se realizó ahí “dejó establecido que no hubo desvíos de dineros, ni rendiciones abultadas ni obtenciones indebidas. De hecho, exoneró de toda responsabilidad a Karina Oliva y sólo impuso una multa por $3 millones al administrador, señor Miranda, por negligencia e impericia en el manejo de la plataforma para la rendición de gastos”.

“La dos cuentas que la señora Oliva tiene, una cuenta RUT y una cuenta vista fueron entregadas de manera voluntaria y han sido revisadas por la Fiscalía y nunca se ha encontrado un peso que pueda vincularla con algún caso de corrupción” recalcó el abogado Manríquez sobre las cuentas de Oliva, que fueron entregadas de manera voluntaria a la fiscalía.

Respecto del rol que según la nota de La Tercera tendría Karina Oliva en la Fundación Chile Movilizado, Manríquez expresa que “de acuerdo con todos los antecedentes que nosotros hemos aportado, y teniendo en cuenta que faltan diligencias por parte de la investigación, interrogar a varias personas, me parece un poco imprudente y arrojado construir una tesis de participación en Chile Movilizado sin evidencia seria”, y agrega que “todos los antecedentes señalan que Karina Oliva hace años que está fuera de esa fundación y que ella no tuvo intervención directa ni indirecta en la administración de los recursos. Además, acá está pendiente la solicitud de sobreseimiento definitivo o de decisión de no perseverar que hemos solicitado”.

“Intentar vincularla a una supuesta idea de ‘fundación de papel’ me parece realmente grave, eso solo busca desde nuestra perspectiva, seguir dañando su imagen, intentar vincularla con casos que no tienen absolutamente nada que ver, pues usted bien sabe que a diferencia de las fundaciones investigadas que reciben aportes por convenios, la ley electoral sólo reembolsa una vez que los trabajos están realizados, rendidos y con sus respectivos medios de prueba, pero es algo que tendrán que responder desde la fundación correspondiente no mi defendida”.

“Ella no era responsable de eso, eso es trabajo de la fundación y sus representantes han respondido, los trabajos que se hicieron están entregados, revisados y aprobados por el Servel. Por lo mismo, insistimos que controvertido esto en tribunales, se deseche esta imputación.” señaló Juan Carlos Manríquez a los medios.

Al ser consultado sobre cómo se encuentra Karina Oliva el abogado señaló que “tranquila, pero evidentemente choqueada con la obsesión que hay cada cierto tiempo contra ella, por intentar vincularla una y otra vez, pues a dos años que la sede de Comunes fuera allanada con los medios de comunicación avisados previamente, el SERVEL la liberó de toda responsabilidad, sus cuentas fueron una y otra vez revisadas sin encontrar ningún peso que pudiera vincularla algún mal uso de recursos de campaña, la misma carpeta a mostrado que no existe ningún tipo de enriquecimiento ilícito de su parte, que trabaja en el mundo privado y que no tiene ninguna vinculación ni con el gobierno ni con funcionarios del Estado”, finalizó el abogado Manríquez.

