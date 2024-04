Abogado fundador de la Defensoría de Carabineros, interpuso recurso de protección para que sus chats con Hermosilla no lleguen al CDE

Según detalló Ciper, la acción judicial fue presentada por el abogado Mario Vargas Cociña, quien llegó hasta la Corte de Apelaciones de Santiago solicitando una orden de no innovar para que no se entreguen los chats mientras se tramita el escrito.

En entrevista con CNN Chile, el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, señaló durante la conversación que solicitarían acceso a los chats de Hermosilla. Esos dichos activaron la alarma de Vargas.

Vargas señala que las conversaciones que mantuvo con Hermosilla son diversas y que «van desde cuestiones absolutamente personales, intercambio de opiniones, hasta las situaciones de algunos clientes que defendimos de forma conjunta».

Vargas Cociña es de los abogados penalistas más cercanos a Hermosilla, señala Ciper. En los últimos años, el abogado representó a personas como el sacerdote John O´Reilly, por ejemplo, el exdiputado Gustavo Hasbún, y exjefe de Inteligencia del Ejército, Schafik Nazal, quien se encuentra en prisión preventiva por el espionaje contra el periodists Msuricio Weibel.

Los motivos

Temeroso por que su honra se vea enlodada por el contenido de las conversaciones que mantuvo con Hermosilla, Vargas señala que «a surgido una nueva categoría de personas en los últimos días, como aquellos que tenemos conversaciones en el teléfono incautado y otros que no, lo que incide directamente en la honra y prestigio de un profesional».

Hasta ahora, el CDE no ha oficializado la solicitud de acceso a los chats, detalló el medio. Por otro lado, la Corte de Apelaciones no ha definido si acoge el recurso, además, habrá que ver quiénes están en condiciones de fallarlo, debido a que aún no se sabe si Hermosilla ayudó a alguno a obtener sus cargos.