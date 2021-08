Abogado Gerry Simpson: «Las fuerzas israelíes realizaron ataques a Gaza en mayo que devastaron familias enteras sin ningún objetivo militar aparente»

Israel ha cometido crímenes de guerra en Gaza. Así lo constata la organización pro derechos humanos Human Rights Watch [HRW] en un reciente informe, al indicar que los ataques israelíes contra ese territorio entre los días 10 y 21 de mayo del presente año «devastaron familias enteras sin ningún objetivo militar aparente cercano».

Crímenes de guerra

Este martes el director asociado de crisis y conflicto de HRW, Gerry Simpson, afirmó que «Las fuerzas israelíes realizaron ataques en Gaza en mayo que devastaron familias enteras sin ningún objetivo militar aparente cercano», al indicar que «no hay evidencia alguna de objetivos militares en la zona» de los ataques del régimen de Israel.

Según un informe elaborado por Comisión Internacional de Apoyo a los Derechos del Pueblo Palestino sobre los daños registrados en Gaza tras la ofensiva israelí con más de 2000 ataques aéreos, 253 personas perdieron la vida, entre ellos 66 niños, y 1948 resultaron heridas. Mientras, 120 mil personas se quedaron sin su hogar por los daños totales o parciales sufridos por más de 2000 viviendas que quedaron inhabitables.

En cuanto a las infraestructuras, 47 oficinas de medios de comunicación fueron arrasadas, y 70 escuelas y centros de salud resultaron parcial o totalmente dañados, incluida la sede del Ministerio palestino de Salud. Este informe fue debidamente remitido a la ONU, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a la Corte Penal Internacional, a la Unión Europea, y a la Liga Árabe.

Civiles, los verdaderos objetivos de Israel

Israel ejecutó estos ataques a raíz de masivas protestas debido a las políticas represivas del régimen israelí contra los palestinos en la ciudad de Jerusalén [Al-Quds], así como por la orden de desalojo a las familias palestinas del barrio de Sheij Yarrah, en la misma Jerusalén.

Al respecto, el analista internacional Alberto García Watson señala que quien realmente sufre las consecuencias de los ataques israelíes sobre la franja de Gaza, no son habitualmente los grupos de la resistencia curiosamente, pese a que la inteligencia israelí los tiene muy bien localizados.

«Yo he estado en varias ocasiones en la franja de Gaza y me he reunido incluso con algunos de los grupos de la resistencia, y en todo momento me hacían partícipe de que estaban siendo vigilados. Los drones que sobrevuelan la franja de Gaza de manera permanente mantienen un control férreo sobre todos los movimientos de los grupos de la insurgencia palestina, y por lo tanto, el hecho de que las infraestructuras, especialmente las de Hamás, apenas fueron dañadas», detalla el experto.

Añade que «en realidad, por ejemplo, el edificio de 13 plantas de la prensa que fue derruido no representaba un objetivo militar, cayó. Así como colegios, hospitales, y todo tipo de infraestructuras que tienen que ver con el día a día de la población palestina. Por lo tanto, es obvio que aquí se han cometido crímenes de guerra, como lo entendemos hoy en día, y obviamente la Corte Penal Internacional, que también tiene en el punto de mira a Israel por estos mismos crímenes de guerra, tendrá el ojo bien puesto a la hora de empezar las investigaciones, a pesar de que el recorrido [de las mismas] muy posiblemente, y dadas las presiones de EE.UU. y países amigos y aliados de Israel, no tenga lugar y nuevamente Israel quede impune de esos crímenes», advierte García Watson.

