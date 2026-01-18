«Acá hay un montaje racista contra la familia Chuñil”: Abogada Karina Riquelme y actuación de la Fiscalía Regional

Defensa de familia Chuñil denuncia «montaje racista»

La abogada defensora Karina Riquelme cuestionó severamente los fundamentos de la investigación por la desaparición de Julia Chuñil, tras la audiencia que decretó prisión preventiva para Javier Troncoso y arresto domiciliario para Pablo San Martín y Jeannette Troncoso.

Riquelme afirmó que no existen pruebas científicas, como hallazgos de sangre en la casa de sus defendidos, que sustenten la acusación del Ministerio Público, según declaraciones a Universo.cl

En rueda de prensa, la defensora sostuvo que la única evidencia biológica concreta –rastros de ADN de Julia Chuñil– fue encontrada en el Fundo La Fritz, lugar al que la víctima habría ido a buscar animales con una amiga. “Hay una mujer [Ana Cato] que no ha dado explicaciones respecto a esas muestras de sangre ni de dónde está Julia”, enfatizó Riquelme en declaraciones recogidas por ElPeriodista.CL.

La abogada, aclaró que la venta de animales de la desaparecida se debió a una instrucción de la Fiscalía y a problemas de espacio, dinero que permanece en el patrimonio familiar. Estas declaraciones fueron corroboradas por su intervención en ChileVisión.

Ver declaraciones de Karina Riquelme recogidas por ChileVisión

Riquelme acusó un “sesgo racista” en la investigación, señalando que la Fiscalía habría abandonado otras hipótesis para centrarse únicamente en la familia. Además, reveló que existió un presunto intento de abuso sexual contra Julia Chuñil previo a su desaparición, línea que, aseguró, no fue investigada, según reportó Universo.cl.

La defensora criticó la validez de los testimonios clave, como la declaración del exyerno, la cual –denunció– se obtuvo sin la presencia de un abogado defensor, situaciones que ya han ocurrido en otras causas, que han sido consideradas irregulares e ilegales. Asimismo, cuestionó el uso de testigos protegidos, señalando inconsistencias en sus relatos.

Ver también relato recabado por ChileVisión

Finalmente, Karina Riquelme, según destacó Radio USACH, anunció que solicitará la salida de la fiscal regional Tatiana Esquivel de la investigación, argumentando una “incriminación basada en evidencias que son falsas”. La abogada reiteró el compromiso de la familia con la búsqueda de la verdad: “Nosotros esperamos que se encuentre el cuerpo”, concluyó ante los medios.

Intervención de Karina Riquelme en Tribunales:

IzquierdaDiario.CL, realizó una completa selección de videos con intervenciones de Karina Riquelme en tribunales, desmontando una a una las imputaciones que han instalado desde Fiscalía.

Cabe mencionar que Fiscalía, señaló a medios, que su investigación es “compleja, sigilosa y reservada”, sin embargo, viene orquestando una activa campaña sobre el caso, instalando una serie de hechos mediáticos.

Video 1 / Contradicciones de testigos: La abogada Karina Riquelme expone alguna de las tantas contradicciones de los «testigos protegidos» que usan para acusar a la familia de Julia Chuñil

Video 2 Fiscalía sin pruebas: En Chile, la Fiscalía, el Poder Judicial, autoridades y la prensa avanzan contra la familia de Julia Chuñil, mientras el empresariado permanece impune.

La sólida argumentación de la abogada Karina Riquelme, desbarata la trama de la Fiscalía y el Ministerio Público

Fiscalía sin pruebas y con sesgo político, solo se vale de dudosos testigos para arremeter contra la familia. Un modus operandis que ya hemos visto en otros casos contra el pueblo mapuche.

La orientación de la investigación no apunta a la verdad, sino a cerrar el caso rápidamente y disciplinar políticamente, protegiendo intereses económicos y evitando indagar en redes de poder y posibles tramas de corrupción asociadas al conflicto territorial.

Video 3 / La «prueba» del carnet: La burda «prueba» del carnet para culpar a los hijos de Julia Chuñil. Tener la cédula de identidad de una madre no es un crimen.

Video 4 / Única prueba científica: La única prueba científica en el caso de Julia Chuñil, es sangre con su ADN en el predio la Fritz. En cambio, no hay ninguna prueba real que respalde la tesis de fiscalía y el Ministerio Público, de que Julia Chuñil supuestamente habría sido atacada en su domicilio.

La abogada Karina Riquelme es enfática en señalar que no existen pruebas reales para acusar a los hijos de Julia Chuñil, quienes han colaborado e instado a llevar adelante la investigación y búsqueda de su madre, desde el primer momento.

Video 5 / Venta de animales explicada: No actuaron como «HEREDEROS», como les acusan. Hijos de Julia Chuñil vendieron animales porque Fiscalía les dijo que tenía que sacarlos del fundo la Fritz y no tenían otro lugar donde llevarlos.

Julia Chuñil se encontraba en el predio la Fritz porque ahí llevaba un proceso de reivindicación territorial y ahí es donde tenía a sus animales. Cuando desapareció les instruyeron a la familia sacarlos del lugar y no tenían otro lugar donde llevarlos.

La abogada Karina Riquelme, asegura que el dinero de la venta de aquellos vacunos está en el patrimonio de la familia y no ha sido repartido ni usado.

Video 6 /Testimonios bajo coacción: Labocar buscaba y hostigaba a las personas más vulnerables del territorio y la familia para conseguir sus «testimonios». ¿Y que lograron como supuestas pruebas? Solo dichos. El testimonio de una mujer con discapacidad cognitiva a quien pasaron como «testigo protegido» para evitar cuestionamientos y declaraciones del ex yerno de Julia Chuñil que fue interrogado sin abogado defensor y bajo amenaza, a quien le dijeron que sus hijos podrían ir al Sename (o «Mejor Niñez» como se conoce desde que le cambiaron el nombre)

¡No tienen ninguna prueba científica para culpar a los hijos de Julia Chuñil!

Video 7 Persecución familiar: Como no pudieron comprarlos, desaparecieron a Julia Chuñil y ahora persiguen a su familia.

Si no fuera por la familia, la investigación de Julia Chuñil la hubiesen cerrado hace mucho tiempo atrás. Son ellos quienes han recurrido a todas las instancias posibles para que se busque a Julia Chuñil y han colaborado con todo lo que está en sus manos para que se siga llevando adelante la investigación.

Video 8 / Allanamiento violento: Adulto mayor de 90 años habría sido maltratado por la policía, durante el violento allanamiento que se realizó a la familia de Julia Chuñil el 14 de enero.