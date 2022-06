Academia Latinoamericana de Inclusión, una nueva era en la educación: Entrevista a Carolina Pérez, directora y fundadora

Ver también

La academia latinoamericana de Inclusión es un espacio de educación dedicado 100 % a generar programas educativos en inclusión, diversidad y no discriminación.

La academia se proyecta con un grupo de profesionales y docentes de todas las áreas dedicados a entregar conocimientos y experiencias en cada uno de los temas que se van a señalar a continuación, en una entrevista con Carolina Pérez, fundadora, directora general de la Academia Latinoamericana de Inclusión, quien también es docente dentro de ella.

A continuación, entrevista a Carolina Pérez.

Carolina ¿Cómo surge la Academia latinoamericana de Inclusión?

CP: La academia latinoamericana de Inclusión, surge y se crea, por la necesidad que se observó tanto en la pandemia como anteriormente, la necesidad imperativa de educar en los temas de: pueblos originarios, comunidad migrante, diversidad sexual, personas privadas de libertad, niños niñas y adolescentes, personas mayores, mujer y medio ambiente.

La pandemia abrió los espacios a poder estudiar en línea y es ahí donde surge la Academia Latinoamericana de Inclusión, para poder hacer un espacio educativo a un valor accesible para todos y todas y gestionando también un programa de becas.

¿Qué elementos diferenciadores se podrían señalar desde la academia con lo establecido por el modelo del sistema educativo?

CP: Muy buena pregunta. Precisamente, nosotros observamos el sistema educativo, que en muchas ocasiones no es el sistema idóneo, ya que hay una exigencia de las instituciones muy verticalizadas y nosotros lo que quisimos hacer en la Academia Latinoamericana de Inclusión fue precisamente horizontalizar el conocimiento y democratizar el poder que existe dentro del trabajo académico.

Todos los profesores acá, integran por igual a cada uno de los estudiantes, y tanto estudiantes como docentes somos capaces de aprender de todos y todas.

La academia tiene como objetivo fundamental la no discriminación, por lo tanto, el segmento de estudiantes desde el espacio etario, es actualmente desde los 16 hasta los 73 años, de todos los estratos socio económicos, de todos los espacios laborales, no hay ninguna distinción si vienen del espacio público o privado, tampoco si vienen personas que estén becadas o que no estén becadas, no hay ningún tipo de distinción.

Hemos tenido estudiantes que son directores de carrera y también han estudiado con nosotros, personas que están dentro del porcentaje de analfabetismo. A todas las personas se les da el espacio para estudiar y es ese el sello diferenciador del sistema educativo actual al que brindamos nosotros

¿Cuál es la oferta/propuesta formativa de la Academia latinoamericana de Inclusión y los requisitos para inscribirse?

CP: La propuesta formativa que tiene la academia latinoamericana de Inclusión se centra en dos pilares fundamentales: La Primera que es que nuestra propuesta formativa va en solidez con la columna vertebral de los derechos humanos y los 17 objetivos de desarrollos sostenibles de la organización de las naciones unidas, esos son sus pilares fundamentales. Y la propuesta es entregar educación a todos, todas y todes, en inclusión, diversidad y no discriminación, el docente perteneciente a cada una de las áreas, a que me refiero, que de los doce temas que tocamos son doce docentes dedicados a cada área en específico, por lo tanto la línea formativa que tiene la academia y la propuesta, es precisamente el ser consecuentes en los propios principios de la academia.

La academia tiene sus propios principios y convicciones y desde ese lugar se genera educación. Por otra parte, los requisitos para inscribirse es escribir al correo a:

[email protected]

También, se comparten los siguientes contactos:

www.academialatinclusion.com

Instagram: @academialatinclusion

WhatsApp: +56991742762

¿Qué es lo que pretende lograr ALI con el proceso formativo?

CP: Lo que nosotros, no sólo pretendemos sino que es nuestro objetivo. La columna vertebral de la academia latinoamericana de Inclusión, es aportar en un proceso educativo para que no exista discriminación, desde la base de la educación. Difícilmente, se puede formar un país sin racismo, con respeto a sus pueblos originarios, con un respeto profundo a la diversidad sexual, y disidencias sexuales, también la priorizacion de los niños, niñas y adolescentes, la eliminación de la infantilizacion en el trato hacia las personas mayores, si es que no tenemos educación, y la bandera fundamental de la Academia es precisamente el respeto entre todos y todas pero con una línea formativa, la academia no tiene otro objetivo que no sea la educación para eliminar cualquier tipo de discriminación en todas sus áreas

¿Cómo se relaciona la inclusión con diversidad y sujetos de derechos desde el punto de vista de ALI?

CP: ¿Cómo se relaciona la inclusión con diversidad y sujetos de derecho desde el punto de vista de la Academia? Es una interrelación, todos los procesos de la vida son interseccionales, absolutamente todos, eso quiere decir que somos seres interdependientes, entonces, la inclusión habla de un segmento de diversidad enorme de cada ser humano y el sujeto de derecho es la base socio política y cultural de cualquier política pública, de cualquier convención internacional y de cualquier constitución, de cualquier país, entonces el sujeto de derecho habla del respeto por los derechos fundamentales que cada uno de nosotros y nosotras. Desde ahí se relaciona la inclusión con la academia, de un trabajo interseccional con todas, todos y todes, en educacion

Carolina, como cierre a esta entrevista ¿Qué mensaje o llamado nos podrías compartir?

CP: El llamado es que los, las y les invitamos a que sean parte de este tremendo trabajo educativo en el cual ya han pasado 753 estudiantes por sus aulas, para el próximo trimestre que comienza el 6 de julio, y que son todos muy bienvenidos a educarse en diversidad, inclusión y no discriminación, en la academia latinoamericana de Inclusión, en su proceso de educación que dura 3 meses, con una clase por semana, que dura 90 minutos cada una. Y, los invitamos a inscribirse, y pueden escribirnos para solicitar toda la información posible, tanto en nuestro programa educativo, nuestra malla curricular, los nombres de cada curso, y bienvenidos al programa de inclusión e interculturalidad de la Academia Latinoamericana de Inclusión que comienza el próximo 6 de Julio.

Los invitamos también a seguirnos en redes sociales.

