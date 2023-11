Académicos chilenos reciben importante premio en Japón por su aporte en prevención ante los tsunamis

Académicos de Chile reciben premio internacional por su aporte en prevención ante los tsunamis

El «Premio Hamaguchi 2023» fue entregado al Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres del cual los Dres. Patricio Catalán, Raúl Flores y Jorge León, de los Departamentos de Obras Civiles y Arquitectura, forman parte, consignó la Universidad Federico Santa María de Chile.

Por sus contribuciones científicas a la mejora de la resiliencia costera contra tsunamis y desastres costeros, el Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres, CIGIDEN, recibió el «Premio Hamaguchi 2023», que desde el 2016 se entrega en el marco de la conmemoración del «Día Mundial de Concientización sobre los Tsunamis» que se celebra cada 5 de noviembre, informó el portal de la Universidad Federico santa María.

USM, destacó: “El Dr. Patricio Catalán, académico del Departamento de Obras Civiles de la Universidad Técnica Federico Santa María, miembro de CIGIDEN, viajó a Japón para recibir el reconocimiento en la categoría Organización junto a otros integrantes del Centro, quienes participaron el pasado 1° de noviembre de la ceremonia de entrega que se efectuó en Tokio, capital del país asiático”.

Por su parte, el Dr. Catalán resaltó que “esto no es un premio individual, sino que el resultado de un trabajo de un equipo amplio de personas y disciplinas, preocupados del progreso en la reducción del riesgo ante tsunamis en el país”.

Es así como también participó del evento Alejandra Gubler, ingeniera Civil y magíster en Ciencias de la Ingeniería Civil de la USM, quien se desempeña como ingeniera en CIGIDEN.

Cabe señalar que los doctores Raúl Flores y Jorge León, de los Departamentos de Obras Civiles y Arquitectura de la USM, también forman parte del Centro.

Actor esencial

Durante el encuentro, se realizó la presentación de CIGIDEN por parte del director del Centro, Dr. Rodrigo Cienfuegos, quien resaltó que la organización ha sido fundamental para superar los grandes déficits que Chile tenía antes del terremoto del 2010 tanto en ciencia, ingeniería y tecnología de tsunamis, agregando que ha contribuido a aumentar el número de especialistas e investigadores y ha realizado importantes contribuciones que van desde física e hidrodinámica, sistemas de alerta temprana, planificación urbana y evacuación de tsunamis, educación y concientización, en colaboración con pares nacionales e internacionales.

Asimismo, indicó que el Centro ha aportado al desarrollo del sistema de alerta de tsunamis de última generación operado por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA), al tiempo que apoya al Servicio Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres.

De la misma forma, comentó que CIGIDEN ha desarrollado directrices iniciales para la evacuación vertical, donde el Dr. León es un líder a nivel nacional, y la evaluación del peligro de tsunami, convirtiéndose en un actor esencial no sólo en términos científicos, sino también en la transferencia efectiva de esta ciencia al público en general.

Hamaguchi Goryo

El premio internacional lleva el nombre de Hamaguchi Goryo, quien en 1854 guio a los habitantes de su aldea hasta las partes altas al percatarse que la marea estaba bajando. Lo anterior lo logró quemando las cosechas de arroz, lo que sirvió como advertencia a la comunidad.

Con esta acción, logró salvar a cientos de personas puesto que luego se produjo un tsunami de alta intensidad que fue el resultado del terremoto Ansei Nankai.

No obstante, su trabajo no concluyó ahí. Tras el desastre organizó a la aldea y construyó un terraplén a lo largo de la costa, donde además plantaron árboles. Así, cuando en 1946 llegó otro tsunami, la aldea estaba protegida y las olas no llegaron al pueblo.

Seguir leyendo más…