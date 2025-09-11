Actividades Programa Social Sitios de Memoria para conmemorar el 11 de septiembre

Este 11 de septiembre se cumplen 52 años del golpe de estado civil y militar, contra el gobierno del presidente Salvador Allende. Para conmemorarlo, las organizaciones que integran el Programa Social Sitios de Memoria proponen una variada programación para recordar, reflexionar y transmitir una memoria que permita construir una cultura de respeto a los derechos humanos.

A continuación algunas de las principales actividades:

• En el Salón René Droppelmann (4° piso) de Egaña 60 se realizará un acto cultural el 11 de septiembre a las 15:30 horas. Contará con la música del Dúo Rojas Cárcamo y el visionado del documental «Huellas desde los Muros», presentado por el escritor y dramaturgo Jorge Loncón.

A las 18 horas del mismo día se realizará una velatón en el frontis del edificio, antiguo Centro de Detención y Tortura.

• ¿Cómo fue el 11 de septiembre en Neltume? Porque no olvidamos, no perdonamos, y seguimos exigiendo verdad y justicia, les invitamos a conmemorar a nuestrxs familiares, amigxs, vecinxs y compañerxs, a 52 años del Golpe de Estado en Chile.

Sitio de Memoria Ex Retén de Carabineros de Neltume; 14:30 a 16:00 horas.

Les invitamos a traer velas, flores y lienzos. Contaremos con testimonios de protagonistas de la localidad y música en vivo».

• Romería y conmemoración 11 de septiembre, en Valdivia. A cincuenta y dos años de los trágicos sucesos que dieron fin al gobierno de la Unidad Popular e instalaron una dictadura Militar que duró 17 años nos volvemos a juntar en nuestro Sitio de Memoria para conmemorar este hecho. A las 10 de la mañana izaremos la bandera Salvador Allende; a las 11.30 horas iniciaremos la romería hasta el Cementerio Municipal n°1, donde realizaremos un acto en el Memorial por La Vida recordando a todas las víctimas de la dictadura cívico militar.

Les invitamos a acompañarnos en esta conmemoración. 11:30 horas, Casa de la Memoria y los DDHH de Valdivia, Vicente Pérez Rosales 764.

• Conmemoración Golpe de Estado en Chile, a 52 años. Casa Memoria José Domingo Cañas conmemorará este día abriendo sus puertas desde las 11:00 horas para procesos de memoria colectiva. Junto a organizaciones de la Articulación de DDHH, se dispondrán espacios temáticos sobre infancia, mujeres, migrantes y otros, vinculando la dictadura con el presente.

Durante toda la jornada se realizará el rito de las velas, iluminando las memorias y reafirmando la lucha por verdad, justicia y no repetición.

• Conmemoración en Valparaíso. Como cada año, les extendemos una cordial invitación a conmemorar junto a nosotros un nuevo 11 de septiembre. Nos reuniremos en el Sitio de Memoria Avenida Arturo Phillips 2, Santo Domingo, Valparaíso a las 18:00 horas. Posteriormente, como es tradición, nos encontraremos en San Expedito para caminar juntos hacia el Regimiento Tejas Verdes.

Esperamos contar con su presencia para recordar, reflexionar y mantener viva la memoria.

• Velatón Sitio de Memoria Estadio Victor Jara. A 52 años del golpe civil-militar seguimos con el compromiso intacto por la memoria, la verdad y la justicia. Defendamos los derechos humanos hoy y siempre para que NUNCA MÁS.

Este es el link de inscripción para visita guiada: 18:30 horas. Visita guiada 19:30 horas. Velatón e intervenciones artísticas. Trae tu vela, clavel rojo o pancarta.



Fuente: Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

Gracias.