Activista pendenciero de ultraderecha llama a apoderados de Kast a hacer trampa para objetar votos de Boric ¿Qué dice el candidato pinochetista?

“Cabros, vayan y hagan trampa”, señala activista de ultra derecha, Sebastián Izquierdo, que fue parte del grupo “Capitalistas revolucionarios”, actualmente miembro de “Fuerza Nacional”, cuyo líder es el ex ministro de Pinochet, Hermógenes Pérez de Arce y también es parte del Movimiento de resistencia patriótica, cuyo impulsor es el neonazi, Alexis López, base principal de la campaña de José Antonio Kast.

Sebastián Izquierdo, hace un llamado a los adherentes/apoderados del candidato pinochetista a objetar los votos de Gabriel Boric, durante el conteo del domingo.

El pendenciero de ultra derecha a través de un video, señaló: “A votar chiquillos y no solamente a votar, inscríbanse como apoderados de mesa y más importante que defender los votos de Kast, objétenle todos los votos al Boric weon (…) asi es que cabros vayan y hagan trampa, vayan a hacer apoderados de mesa y objeten todos los votos del Boric y si les toca ser vocal de mesa, también, objetan todos los votos del Boric, no uno o dos, todos los votos del Boric. La victoria es lo más importante, las formas ya no importan, efectivamente, las formas valen callampa, vayan a hacer trampa”.

¿Qué dice al respecto el candidato Kast frente a este llamado desesperado de uno de sus pares?

Ver Video con relato completo

“Cabros, vayan y hagan trampa”, líder de las marchas del rechazo, Sebastián Izquierdo, hace un llamado a los adherentes de @joseantoniokast a objetar los votos de @gabrielboric durante el conteo del domingo.#AndaAVotar pic.twitter.com/sNryjJftzm — El Ciudadano (@El_Ciudadano) December 17, 2021

Cabe recordar que Sebastián Izquierdo, junto a su “dúo”, Roberto Belmar, han sido formalizados en agosto del 2020 por delitos reiterados de amenazas y lesiones menos graves contra personas que manifestaban por la opción del “Apruebo” de una nueva Constitución.

Tanto Izquierdo como Belmar han quedado con medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, prohibición de acercarse a las víctimas y arraigo nacional.

Cabe señalar que el llamado de Sebastián Izquierdo para “hacer trampa” se configura en delitos cometidos en torno al desarrollo de los procesos electorales, establecidos en la Ley Electoral que debe hacer cumplir SERVEL, que es dirigido por el UDI, Andrés Tagle.