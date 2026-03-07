Acto homenaje a Gladys Marín: «Nunca dejó la movilización, la calle, el contacto y el encuentro con las personas»

Marcha, romería y acto central en el Cementerio General marcan 21 años de la partida de Gladys Marín

Este sábado 7 de marzo, a 21 años del fallecimiento de la histórica dirigenta del Partido Comunista, Gladys Marín, una concurrida romería recorrió las calles de Santiago hasta llegar al Cementerio General. La actividad, que congregó a autoridades, familiares, representantes diplomáticos —entre ellos el embajador de Cuba— y militantes de diversas generaciones, comenzó a las 09:30 horas en la intersección de Santos Dumont con Avenida La Paz. Desde allí, una marcha avanzó hacia el norte para ingresar por la puerta principal del camposanto a las 10:00 horas, dirigiéndose al memorial de la dirigenta, donde a las 10:30 se dio inicio al acto central en su honor.

📌¡Gladys por siempre!, Otro año más con su familia y su familia grande, rindiéndole honores.

✊Hoy su legado está más que presente en quienes luchan por una sociedad más justa, ¡Honor y gloria, compañera Gladys Marín! pic.twitter.com/aSB8DRpyJ6 — Partido Comunista de Chile (@PCdeChile) March 7, 2026

Gladys Marín: una vida de lucha y consecuencia

Gladys Marín (1937-2005) fue una destacada política, profesora y activista chilena, líder del Partido Comunista de Chile (PCCh) y férrea opositora a la dictadura de Augusto Pinochet. Nació en Curepto el 18 de julio de 1937, hija de una profesora y un campesino, y se formó como profesora normalista en Santiago. En 1956 ingresó a las Juventudes Comunistas (JJCC), llegando a ser su secretaria general entre 1965 y 1972, y fue elegida diputada en tres periodos consecutivos (1965-1973).

Tras el golpe de Estado de 1973, pasó a la clandestinidad y luego al exilio. En 1978 regresó clandestinamente a Chile para liderar la resistencia del PCCh, sufriendo la desaparición de su esposo, Jorge Muñoz, en 1976. Fue secretaria general (1994-2002) y presidenta del PCCh hasta su fallecimiento por un tumor cerebral el 6 de marzo de 2005. Se convirtió en la primera mujer en postularse a la presidencia de Chile (1999) y presentó la primera querella contra Pinochet, siendo un ícono de la lucha por los Derechos Humanos, la democracia y la justicia social. Su legado de consecuencia política permanece vigente, sintetizado en el lema popular «Lucha como Gladys».

“Las invito a ser mujeres plenas, a sufrir por el dolor ajeno, a ser solidarias, sensibles y a enamorarse todos los días; a ser ágiles, livianas como las mariposas y fieras ante la injusticia”. pic.twitter.com/S9JRgjm5n9 — Partido Comunista de Chile (@PCdeChile) March 6, 2026

Lautaro Carmona: «Una luchadora de esas que aparecen pocas veces en la historia de los pueblos»



En un nuevo aniversario de su muerte, el presidente del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, encabezó el homenaje a Gladys Marín destacando su vigencia política y ética. «Queridas compañeras y estimados compañeros, un siete de marzo de nuevo aquí en este lugar como testimonio que nuestro compromiso no se debilita con el tiempo, al contrario se fortalece», señaló Carmona ante una concurrida audiencia, enfatizando que el legado de quien fuera secretaria general del PC cobra especial relevancia «en el avance de las fuerzas más reaccionarias, que han logrado un triunfo electoral y ganar un gobierno con una mayoría indiscutida». El líder partidario precisó que serán «oposición constructiva si se trata de políticas que beneficien los intereses de mayoría, y oposición muy crítica y exigente cuando las políticas de gobierno hagan retroceder los derechos conquistados».

«Gladys fue, en el sentido más profundo de la palabra, una luchadora incansable por las causas más nobles. No una luchadora de discursos fáciles ni de convicciones frágiles, sino una luchadora de esas que aparecen pocas veces en la historia de los pueblos», afirmó Carmona. Recordó que «nunca dejó la movilización, la calle, el contacto y el encuentro con las personas, los movimientos, los territorios», y relevó su coherencia al presentar la histórica querella contra Pinochet, «una convicción ética revolucionaria y profunda» que permitió «la temporal detención del dictador en Londres». En ese marco, advirtió: «Rechazamos la pretensión de la derecha de implementar una política de impunidad con crímenes de lesa humanidad. Verdad, justicia, nada más, pero también nada menos».

El presidente del PC también subrayó la dimensión internacionalista de Gladys Marín: «Estaría estremecida hasta lo más profundo por el asesinato terrible de niñas y niños en Irán; en Gaza; por el genocidio del pueblo Palestino; por el bloqueo criminal a Cuba». Carmona relevó sus vínculos con la Nueva Trova y la Nueva Canción Chilena, así como su compromiso con los pueblos originarios y las diversidades sexuales. «Cultivó la fraternidad y hermanamiento, cada cual desde lo propio, con la conducción encabezada por Fidel. ¡CUBA NO ESTÁ SOLA!», enfatizó, llamando a «desenmascarar el falso patriotismo republicano que entrega nuestra soberanía».

«El legado de Gladys nos acompaña, nos llena de fuerza y esperanza, nos hace mirar el futuro con sentido de la historia», concluyó Carmona, anunciando que durante el año recorrerán los lugares donde cayeron militantes para «construir memoria». En un mundo convulsionado, propuso impulsar «un urgente diálogo con todos los países de la región para detener una carrera armamentista» y consolidar a América Latina como zona de paz. «Cuando un pueblo lucha por su dignidad, la historia termina poniéndose de su lado. Con el legado de GLADYS. ¡MIL VECES VENCEREMOS!», cerró.

