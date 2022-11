Actor Brendan Fraser no asistirá a los Globos de Oro por haber sido agredido sexualmente por su expresidente

Brendan Fraser dice que no asistirá a los Globos de Oro del próximo año, incluso si está nominado por su aclamada actuación en The Whale, luego de haber denunciado que fue agredido sexualmente por el ex presidente de la organización que administra los premios.

En 2018, Fraser alegó públicamente que Philip Berk, miembro de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood desde hace mucho tiempo y expresidente de la organización detrás de los Globos, una vez lo toqueteó en un almuerzo en Beverly Hills, en 2003.

Fraser ha dicho que el presunto incidente fue un factor por el que desapareció de Hollywood durante tanto tiempo: “Me culpaba a mí mismo y me sentía miserable, porque decía: ‘Esto no es nada; este tipo se estiró y lo tocó. … me hizo sentir solitario”.

En 2018, Berk calificó la cuenta de Fraser como «una invención total», pero reconoció que había escrito una disculpa a Fraser por el incidente en ese momento. Después de una investigación interna, realizada cuando Fraser se hizo público, la HFPA concluyó que Berk había «tocado inapropiadamente» a Fraser, pero dijo que la acción de Berk «tenía la intención de ser tomada como una broma y no como un avance sexual».

Berk siguió siendo miembro de HFPA hasta que fue expulsado el año pasado, luego de que llamara a Black Lives Matter “un movimiento de odio racista”.

“Sabía que cerrarían filas”, dijo Fraser a GQ el miércoles. “Sabía que patearían la lata por el camino. Sabía que se adelantarían a la historia. Sabía que ciertamente no tenía futuro con ese sistema tal como era… Creo que fue porque era demasiado espinoso o afilado para que la gente quisiera ir primero e invertir emocionalmente en la situación».

Los Globos de Oro del año pasado casi se cancelaron después de que la organización se sumergiera en un escándalo por indiscreciones éticas y la revelación de que el grupo no incluía miembros negros con derecho a voto. Muchas estrellas, publicistas y estudios dijeron que estaban boicoteando los Globos.

A principios de este año, la HFPA, después de las reformas, dijo que los 80 Globos de Oro se transmitirán el 10 de enero.

Pero Fraser no estará allí.

“Tengo más historia con la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood que respeto por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood”, dijo Fraser a la revista GQ en un artículo de portada publicado el miércoles.

Cuando se le preguntó si estaría involucrado en la ceremonia si es nominado, Fraser dijo: «No, no participaré».

“Es por la historia que tengo con ellos”, agregó. Y mi madre no crió a un hipócrita. Puedes llamarme muchas cosas, pero no eso”.

En la película de Darren Aronofsky The Whale, que se estrenó en el festival de cine de Venecia con excelentes críticas, Fraser interpreta a un profesor de inglés solitario que vive con obesidad y que intenta volver a conectarse con su hija separada.

Está nominado a Mejor interpretación principal en los próximos Premios Gotham y es ampliamente considerado como un posible candidato a mejor actor en los Premios de la Academia en marzo.

Fuente: The Guardian