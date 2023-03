Actor de Jurassic Park, Sam Neill padece cáncer en la sangre

El actor neozelandés, Sam Neill, uno de los protagonistas de la famosa película Jurassic Park, reveló que fue diagnosticado con cáncer de sangre en etapa tres, por lo que actualmente se encuentra en tratamiento.

Neill experimentó glándulas inflamadas por primera vez durante la publicidad de Jurassic World Dominion en marzo del año pasado y pronto se le diagnosticó linfoma de células T angioinmunoblástico.

Recibió quimioterapia, pero cuando empezó a fallar, se embarcó en un nuevo medicamento de quimioterapia que seguirá recibiendo mensualmente por el resto de su vida, aunque ahora está libre de cáncer, reseña The Guardian.

Mientras se sometía a tratamiento, comenzó a escribir viñetas de su vida que terminaron dando paso a su libro “¿Alguna vez te dije esto?”, donde habla sobre su carrera en cine y televisión, la naturaleza de la celebridad, la vida en su granja de Nueva Zelanda y la mortalidad.

“Nunca tuve la intención de escribir un libro. Pero a medida que continuaba y seguía escribiendo, me di cuenta de que en realidad me estaba dando una razón para vivir y me iba a la cama pensando: ‘Escribiré sobre eso mañana… eso me entretendrá’. Y realmente fue un salvavidas, porque no podría haber pasado por eso sin nada que hacer”, dijo.