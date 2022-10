Actriz Anna Faris acusó al director fallecido Ivan Reitman de abusivo e intimidante

Anna Faris acusó al director Ivan Reitman de comportamiento abusivo e intimidatorio en el set de la comedia romántica de 2006 My Super Ex-Girlfriend.

En un episodio de su podcast Anna Faris Is Unqualified, Faris le dijo a la invitada Lena Dunham que el director «le dio una palmada en el trasero» en público, «le gritó» como parte de un «reinado de terror» y la dejó «enojada, herida y humillada”.

Faris dijo: “Una de mis experiencias cinematográficas más duras fue con Ivan Reitman . Quiero decir, la idea de intentar hacer una comedia bajo este reino de terror, él era un gritón. Derribaría a alguien todos los días… y mi primer día, fui yo».

En respuesta a la sugerencia de Dunham de que Faris no fue «la primera persona que informó eso», Faris dijo que se sentía incapaz de responder al comportamiento de Reitman. “Fue como en 2006”.

En un episodio anterior de su podcast, Faris había hablado sobre el incidente sin nombrar al director involucrado. En octubre de 2017, poco después de que el movimiento #MeToo cobrara fuerza con las acusaciones contra Harvey Weinstein, Faris dijo que durante el rodaje de una película ella «estaba haciendo una escena en la que yo estaba en una escalera y se suponía que estaba sacando libros de un estante y él Golpeó mi trasero frente a la tripulación con tanta fuerza. Y todo lo que pude hacer fue reírme”.

Ella agregó: “Recuerdo mirar alrededor y recuerdo ver a los miembros de la tripulación diciendo: ‘Espera, ¿qué vas a hacer al respecto? Eso parecía extraño. Y así fue como lo descarté. Yo estaba como, ‘Bueno, esto no es una cosa. Como, no es gran cosa. Anímate, Faris. Como, solo ríete. Pero me hizo sentir pequeña. No le habría hecho eso al protagonista masculino”.

Faris también dijo en 2017 que el mismo director le había dicho a su agente que la habían contratado para la película en parte debido a sus “grandes piernas”. Ella dijo: “Escucha, eso es un gran cumplido. Me gustan mis piernas. Pero eso influyó en toda mi experiencia con todo ese proyecto. No creo que el protagonista masculino haya sido contratado porque tenía buenas piernas. Por lo tanto, sentí que me contrataron por estos elementos, no por [talento]”.

Reitman, quien dirigió Ghostbusters, Ghostbusters II, Twins y Kindergarten Cop, murió en febrero.

Fuente: The Guardian