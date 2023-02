Actriz mexicana Karyme Lozano acusa a Cristián de la Fuente de bullying

El actor chileno Cristián de la Fuente está siendo acusado de bullying contra la actriz de origen mexicano, Karyme Lozano, durante las grabaciones de una novela realizada hace casi una década en la que ambos compartieron escena.

Durante su participación en el programa En Casa de Mara, la artista detalló que el hecho habría ocurrido cuando hicieron Quiero amarte. “Yo nunca había sufrido bullying en mi vida, jamás. Y sí, la pasé muy mal, al grado que yo llegaba todos los días llorando a mi casa, y no entendía que era bullying”, dijo.

De acuerdo a Lozano, a lo largo de las grabaciones “me empecé a volver introvertida, yo quería que se acabara esa novela, porque lloraba todos los días” y añadió que le tomó cinco meses ponerle un alto al acoso.

“Todo lo que te puedas imaginar, incluyendo otra cosa que estoy trabajando, que todavía estoy sanando, que a lo mejor nunca lo voy a hablar al público”, adelantó en la entrevista al advertir que “hay gente mala y si lo digo, quizá pase algo conmigo”.

“Fue ataque, tras ataque, tras ataque, tras ataque; al grado que llegué a hablar a niveles altos, pero no hablé tan claramente como debí haber hablado, no fui muy específica, nunca había vivido una cosa así en mi vida, jamás”, mencionó de acuerdo a nota publicada por BíoBío.

En este sentido, recordó que “hubo una campaña en mi contra de las que, como lo quieren mucho, fueron tras de mí. Si hubiera tenido la terapia que tengo ahorita, y el conocimiento que tengo ahorita, yo habría salido a los medios a decir que nada era cierto”.

“Estaba tan introvertida, que no sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar”, puntualizó al tiempo que reiteró que vivió “cosas muy feas en ese momento”. “Espero que Dios lo bendiga, pero creo que hablo ahora porque no se vale quedarse callado cuando pasas un mal momento”, sostuvo.