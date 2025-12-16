Acusan a Isapre Consalud de no pagar cotizaciones por casi cuatro años a trabajadora

Abogada fue desvinculada en un momento delicado y constató que la aseguradora de salud no había cancelado sus derechos previsionales.

Acusan a Isapre Consalud de no pagar cotizaciones por casi cuatro años a trabajadora
Autor: Ivette Barrios
Ivette Barrios

Abogada fue desvinculada en un momento delicado y constató que la aseguradora de salud no había cancelado sus derechos previsionales.

Mónica Fredes Santi es una abogada que presentó una demanda laboral y una querella criminal contra la Isapre Consalud y su Gerente Legal, luego de ser despedida en abril pasado. La acción se interpuso ante el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago (Rit: T-2216-2025), buscando la nulidad de su despido y el pago de prestaciones.

El centro de la denuncia es la constatación de que la Isapre no pagó las cotizaciones previsionales ni de salud de la trabajadora durante 43 meses, desde agosto de 2021. Este periodo fue una relación laboral encubierta, inicialmente bajo la figura de honorarios, hasta un contrato formal a plazo en febrero de 2025.

La abogada, trabajando en la propia fiscalía de la aseguradora, verificó que no contaba con protección previsional ni cobertura de salud propia, pese a trabajar para una institución que vende justamente esos servicios.

La desvinculación ocurrió en un momento de alta vulnerabilidad, debido a que Fredes tomó licencia médica luego de que su madre fuera diagnosticada con una enfermedad delicada que la llevó a ser cuidada en la UCI. Pese a informar la situación, la respuesta de la empresa fue de exigencias laborales, siendo despedida mientras su madre permanecía internada grave, falleciendo semanas después.

El caso no es un hecho aislado, la demanda incluye la situación de una colega, de iniciales G.L., quien también está en proceso judicial por haber trabajado bajo honorarios por más de seis años sin que Consalud pagara sus cotizaciones de AFP ni de salud, infringiendo derechos básicos.

Ahora las acciones legales buscan el reconocimiento de la relación laboral, el despido injustificado y la vulneración de derechos fundamentales. Además, la querella se tramita ante el 4° Juzgado de Garantía, investigando delitos como administración desleal.

La abogada señaló que es “irrisorio” que una empresa que cobra cotizaciones a miles de afiliados sea investigada por la Fiscalía por no pagar los derechos básicos de sus propias trabajadoras, cabe destacar que El Ciudadano se contactó con Consalud a través de su plataforma digital para que dieran su versión de los hechos pero hasta el momento no han respondido. La audiencia preparatoria de Mónica Fredes está fijada para el próximo 22 de diciembre.

Relacionados

Ivette Barrios

“Cuidaron toda la vida y el Estado hoy no las cuida a ellas”: Marco Enríquez-Ominami presenta propuesta previsional para mujeres dueñas de casa y cuidadoras

Hace 1 mes
Ivette Barrios

Isapres y COMPIN podrán usar redes sociales para acreditar incumplimiento de reposo en licencias médicas

Hace 1 mes
Ivette Barrios

Las AFP tienen su pensión asegurada

Hace 3 meses
Ivette Barrios

ME-O reitera, en encuentro informal con simpatizantes, que tiene la decisión de “recuperar los ahorros de los chilenos” y “terminar la estafa previsional de las AFP”

Hace 1 mes
Ivette Barrios

Sindicato de Profesionales de Farmacias Ahumada denuncia graves irregularidades en la gestión de nuevos dueños chilenos

Hace 3 meses
Ivette Barrios

Trabajadores al borde: Traspaso a SLEP El Pino se concreta con deudas y “profundo desgaste emocional”

Hace 2 meses
Ivette Barrios

Corte obliga a AFP a devolver fondos a cotizante extranjera

Hace 2 meses
Ivette Barrios

Grupo Bupa dice que Chile violó tratado comercial con Reino Unido y exige la indemnización más alta solicitada por un inversionista extranjero ante el Ciadi

Hace 3 semanas
Ivette Barrios

Cuando la presidenta del Banco Central estaba en contra del salario mínimo

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano