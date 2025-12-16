Acusan a Isapre Consalud de no pagar cotizaciones por casi cuatro años a trabajadora

Abogada fue desvinculada en un momento delicado y constató que la aseguradora de salud no había cancelado sus derechos previsionales.

Mónica Fredes Santi es una abogada que presentó una demanda laboral y una querella criminal contra la Isapre Consalud y su Gerente Legal, luego de ser despedida en abril pasado. La acción se interpuso ante el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago (Rit: T-2216-2025), buscando la nulidad de su despido y el pago de prestaciones.

El centro de la denuncia es la constatación de que la Isapre no pagó las cotizaciones previsionales ni de salud de la trabajadora durante 43 meses, desde agosto de 2021. Este periodo fue una relación laboral encubierta, inicialmente bajo la figura de honorarios, hasta un contrato formal a plazo en febrero de 2025.

La abogada, trabajando en la propia fiscalía de la aseguradora, verificó que no contaba con protección previsional ni cobertura de salud propia, pese a trabajar para una institución que vende justamente esos servicios.

La desvinculación ocurrió en un momento de alta vulnerabilidad, debido a que Fredes tomó licencia médica luego de que su madre fuera diagnosticada con una enfermedad delicada que la llevó a ser cuidada en la UCI. Pese a informar la situación, la respuesta de la empresa fue de exigencias laborales, siendo despedida mientras su madre permanecía internada grave, falleciendo semanas después.

El caso no es un hecho aislado, la demanda incluye la situación de una colega, de iniciales G.L., quien también está en proceso judicial por haber trabajado bajo honorarios por más de seis años sin que Consalud pagara sus cotizaciones de AFP ni de salud, infringiendo derechos básicos.

Ahora las acciones legales buscan el reconocimiento de la relación laboral, el despido injustificado y la vulneración de derechos fundamentales. Además, la querella se tramita ante el 4° Juzgado de Garantía, investigando delitos como administración desleal.

La abogada señaló que es “irrisorio” que una empresa que cobra cotizaciones a miles de afiliados sea investigada por la Fiscalía por no pagar los derechos básicos de sus propias trabajadoras, cabe destacar que El Ciudadano se contactó con Consalud a través de su plataforma digital para que dieran su versión de los hechos pero hasta el momento no han respondido. La audiencia preparatoria de Mónica Fredes está fijada para el próximo 22 de diciembre.