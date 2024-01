Acusan que Cathy Barriga habría vulnerado una de sus medidas cautelares

Durante los últimos días y a través de redes sociales, comenzó a divulgarse la «denuncia» de que la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, habría vulnerado una de sus medidas cautelares, esto tras publicar en su perfil de Instagram la solicitud de evidencia a testigos de su caso.

«Quiero pedirles un favor al respecto, quienes participaron de todas las actividades ya sea deportivas, Fuerza de Mujer, a las emprendedoras en las ferias, las capacitaciones de gasfitería femenina, de manicure, de pestañas, de todas las capacitaciones. El día de la Mujer, el día de las Madres, quienes fueron reconocidas en el Gran Mami, esa actividad que realizamos en el Teatro Municipal, y que fueron distinguidas con este reconocimiento que es el collar. Necesito de todas ustedes, para que me puedan enviar esa fotografía, o la fotografía del sol (collar)», solicitó Barriga en sus stories de Instagram.

Recordemos que las medidas cautelares en contra de Cathy Barriga son arresto domiciliario total, arraigo nacional, y prohibición de mantener contacto con testigos, imputadas e imputados y «eventuales» peritos que puedan comparecer en el juicio».

Sin embargo, solicitar pruebas a posibles testigos a través de un vídeo de Instagram, ¿es vulneración a su medida cautelar?

Según el reconocido abogado Mauricio Daza, esta situación sería discutible, ya que, en estricto rigor la prohibición de contactarse con testigos se entiende en relación a quienes han declarado o han sido citados en dicha calidad dentro de la investigación. Más allá que resulta bastante grotesco que inmediatamente después de haberse decretado una cautelar tan gravosa como lo es el arresto domiciliario, además de la prohibición explícita de tomar contacto con testigos, imputados y peritos, la exalcaldesa haya mandado un mensaje por redes sociales, solicitando a posibles testigos tomar contacto con ella de forma directa. Por lo que se podría considerar que con esto se afecta uno de los fines de las cautelares establecidos por la ley, que es proteger la integridad de la investigación.

-La actitud grotesca, manifiestamente displicente y hasta burlesca de la imputada frente a la cautelar que se decretó en su contra, no resulta prudente ni presentable frente a la gravedad de los hechos formalizados y los antecedentes que los sustentan, lo que causa un grave daño a la credibilidad del sistema de justicia criminal. Con esto, sin ninguna duda, se profundiza la percepción ciudadana sobre la existencia de una justicia de clase y desigualdad de trato frente a los tribunales de justicia. En este contexto hay que esperar lo que finalmente decida en los próximos días la Corte de Apelaciones de Santiago, al conocer las apelaciones que ya se anunciaron por la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado para que se decrete prisión preventiva en contra de Barriga-, comentó Daza.

El Ciudadano logró contactar a fuentes cercanas a Fiscalía, quienes respecto a este cuestionamiento sobre la vulneración o no de la medida cautelar, dijeron que no se rompió, puesto que, los destinatarios -es decir, las personas a las que hace el llamado Barriga- no son imputados o testigos caratulados en la causa judicial.