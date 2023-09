Acusan que fiscal nacional Ángel Valencia almuerza en el Congreso con senadores que votaron por él

Durante el programa Sin Filtros el senador Karim Bianchi, acusó que acostumbra ver al fiscal nacional Ángel Valencia, almorzando en el Congreso con los senadores que votaron por él, dejando entrever que estaría «pagando algo».

«Acostumbro a ver casi todos los martes y miércoles al fiscal nacional con senadores sentados en el piso 15 y eso a mí no me gusta. Las cosas grandes se hacen cuando nadie piensa que se están haciendo. Nosotros votamos por el fiscal nacional, y me parece pésimo que usted señor fiscal nacional Valencia esté todos los martes y miércoles comiendo en el Senado por quienes votaron por usted. ¿Qué está pagando? No sé», aseguró Bianchi.

Tras ser consultado por este medio, el senador confirmó sus dichos, aunque no profundizó ni entregó más detalles respecto a quiénes serían los senadores que almorzaron con Valencia.

Fuentes cercanas al caso, desmintieron esta presunta cercanía entre el fiscal nacional e integrantes del Senado, advirtiendo que Valencia participó en dos almuerzos en el marco de su participación en la comisión de Constitución y de Seguridad pública, existiendo una agenda legislativa que involucraba a la Fiscalía Nacional.

Es importante recordar, que el 9 de enero de 2023, Ángel Valencia fue ratificado como fiscal nacional tras una votación en la Sala del Senado, en donde fue aprobado por 40 votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones. Entre quienes votaron a favor se encuentran Fidel Espinoza, Rojo Edwards, Felipe Kast, Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke, entre otros.