Advierten que países de Caricom no asistirán a la Cumbre de las Américas

El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, manifestó este lunes 30 de mayo que países de la Comunidad del Caribe (Caricom) no asistirán o enviarán representaciones de bajo perfil a la Cumbre de las Américas, que se celebrará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California.

Además, Gonsalves aseguró que, en su caso, no asistirá al encuentro a menos que EE. UU. invite a Cuba, Nicaragua y Venezuela, aunque todavía no ha determinado si su país tendrá presencia o no en la cumbre.

«No veo porqué deberíamos ir, pero seguiré hablando con mis colegas del gabinete y también con mis colegas jefes», dijo a la Agencia de Información Pública (API).

El primer ministro del país caribeño también afirmó que algunos países de la Comunidad del Caribe (Caricom) «van a ir a niveles más bajos y algunos no van a asistir en absoluto».

En este sentido, Gonsalves denunció que «el presidente de EE. UU. no tiene derecho a excluir a nadie» y recordó que hubo un acuerdo sobre los principios básicos de la cumbre «con respecto a que debe ser inclusiva».

Foto: Caracol.com/referencial.

«Me parece una idea terrible excluir a las personas. Deberíamos tener conversaciones entre nosotros y a veces seguimos tan preocupados por los conflictos del siglo XX. Hemos entrado en la tercera década del siglo XXI. Tenemos que resolver estos problemas», agregó.

Con respecto a la participación de Caricom, su presidente, el primer ministro de Belice, Jonh Briceño, había asegurado días atrás que EE. UU. había ejercido presión para que el bloque de países caribeños cambiara su posición, según iWitness News.

«Dijimos que solo asistiríamos si todos están invitados. Como todos saben, los estadounidenses están bajo un intenso impulso diplomático para poder lograr que asistamos», expresó.

De momento, otros países de la región, entre ellos México, esperan a que Washington tome la decisión sobre si invitará a Cuba, Nicaragua y Venezuela para anunciar si asistirán personalmente al evento o si lo harán sus representantes.

Por otro lado, los mandatarios, Jair Bolsonaro, de Brasil, y Gabriel Boric, de Chile, confirmaron su asistencia.

Fuente: RT.