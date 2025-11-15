Agencia francesa por Kast: “Hijo de un militante nazi, en su tercer intento por la Presidencia de Chile”

José Antonio Kast, legado familiar hitleriano y la promesa de «orden», es destacado por agencias internacionales: “La derecha radical chilena aspira al poder”

En su tercera campaña por la Presidencia de Chile, José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, enfrenta las elecciones con sus opciones más auspiciosas hasta la fecha, según un reportaje de la Agencia France-Presse (AFP) publicado por France 24.

El medio francés destaca que el político conservador, «admirador de Jair Bolsonaro y Donald Trump», se acerca a su electorado con un inusual álbum de música, Disco Kast Vol: 5, y una base programática que promete «la restauración de los valores tradicionales», un enfoque que lo ha convertido en el candidato más popular en la plataforma Spotify.

La cobertura de France 24 no elude el polémico origen familiar del candidato, subrayando un «sello de origen del que pocos militantes de derecha radical como él pueden presumir». La agencia cita textualmente que su padre, Michael, fue «miembro de las Juventudes Hitlerianas y militante del Partido Nazi, en el que se inscribió en 1942». El reportaje también vincula a Kast con la dictadura de Augusto Pinochet, recordando que su hermano Michael fue ministro durante ese régimen y citando una declaración del candidato en 2017: «si Pinochet estuviera vivo, votaría por mí». Asimismo, la AFP revela que, según una investigación de ‘Chilevisión Noticias’, Kast gestionó indultos para condenados por crímenes de lesa humanidad.

El perfil elaborado por la fuente francesa detalla las posturas ultraconservadoras de Kast en materia de derechos sociales. Se recuerda que, refiriéndose a la actriz trans Daniela Vega, Kast escribió «Es un hombre». Además, se cita su oposición histórica al divorcio –»La familia jamás le ha hecho daño a ninguna sociedad en el mundo, no podemos decir lo mismo del divorcio»– y al aborto, donde en 2016 afirmó: «Es una maquinación intelectual decir que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo». France 24 evidencia su enfoque en presentar estas declaraciones como parte integral del «libreto conservador» del candidato.

Según el análisis de la Agencia France-Presse, el repunte de Kast se explica por haber encontrado «el momento histórico perfecto». Su discurso de «orden y progreso» y su promesa de «mano dura contra la delincuencia y la migración» resuenan en un país afectado por la percepción de inseguridad. El medio cita sus propuestas más radicales, como la «presunción legal de defensa en casos críticos» para evitar criminalizar a quienes se defienden de la delincuencia, el aumento de la presencia militar en zonas bajo dominio del narco y la reiterada idea de excavar una zanja en la frontera con Bolivia y Perú, complementada ahora con retirar «los beneficios a los inmigrantes irregulares» en salud, vivienda y educación.

Finalmente, France 24 proyecta que, «sin importar las manchas del pasado», Kast se perfila como el favorito para una eventual segunda vuelta, especialmente si recibe el apoyo de otras facciones de derecha. Citando su cierre de campaña, la agencia recoge su confianza en que «a la tercera va la vencida», mientras promete un «gobierno de emergencia nacional» con un ambicioso recorte fiscal y privatizaciones, encapsulando su mensaje de que «Chile no está condenado al caos ni a la mediocridad, está destinado a la grandeza».