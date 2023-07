Agenda el Cambio, el nuevo podcast chileno sobre desarrollo sostenible

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU es el tema del nuevo podcast original de la productora chilena Mara Media, Agenda el Cambio, cuya primera temporada ya se encuentra disponible en Spotify y otras plataformas.

El proyecto, que también está en formato video gracias a la productora audiovisual Mestizos Media, busca dar a conocer las problemáticas y desafíos que deben enfrentar distintos países para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Los episodios serán conducidos por Cristina Montecinos, directora de Mara Media, y girarán en torno a distintas temáticas que se enmarcan dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El primero de ellos, titulado «Fin a la pobreza», trata sobre la emergencia climática y su impacto en la vulnerabilidad social, en la salud y el bienestar de las personas, así como la desigualdad existente en el acceso a las nuevas tecnologías.

«Mientras uno conoce más sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las realidades del mundo, es muy fácil sentirse abrumada e impotente. Siempre se siente como que lo que hago no es suficiente y que debería hacer más. Pero este podcast y la respuesta que hemos recibido me llena de energía y de esperanza. Compartir información es algo que todos podemos hacer y que aunque no lo creamos, sí tiene un impacto en el mundo», señala Montecinos.

Agenda el Cambio ya está disponible en Spotify. Te dejamos el link aquí para que puedas escuchar los capítulos.