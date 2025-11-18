¡Ahora! Una invitación exclusiva a la Avant Premiere de «Forever Peace Now» en el MMDH

Hoy, 18 de noviembre, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH) en Santiago invita a la Avant Premiere de «Forever Peace Now», un poderoso documental dirigido por Vahid Razavi, ex ejecutivo de Silicon Valley y reconocido defensor de los derechos humanos.

Esta función especial del filme – gratuita y con cupos limitados -, ofrecerá una mirada crítica y profunda sobre la conexión entre la tecnología, los conflictos globales, las malas prácticas empresariales y las injusticias cotidianas, amplificando las voces de líderes de Silicon Valley y activistas por la paz y los derechos humanos.

“Forever Peace Now” es el resultado de 16 años de entrevistas con líderes de la tecnología, activistas en derechos humanos y voces comunitarias. El documental no solo expone las fallas sistémicas, sino que también funciona como una plataforma viva dedicada a la rendición de cuentas y la promoción de la tecnología ética.

La película establece una conexión fundamental entre los conflictos globales y las injusticias que se manifiestan incluso en nuestras propias calles. Razavi ha recopilado «pruebas impactantes, testimonios conmovedores y análisis de expertos» para crear una herramienta de concientización y acción.

Forever Peace Now es también una plataforma en crecimiento que trasciende la pantalla y unifica diversas iniciativas (como ForeverPeaceNow.com y EthicsinTech.com) dedicadas a exponer y mejorar el panorama global en temas de ética y justicia social.

Invitación a la Avant Premiere en Santiago

La exhibición en el MMDH (Avenida Matucana 501, Santiago) se realiza previo al estreno global del documental, programado para el próximo 10 de diciembre.

Esta Avant Premiere es una actividad gratuita, con inscripción previa aquí, ya que los cupos son limitados. La actividad incluye un café de bienvenida desde las 10:30 horas y la proyección del documental a partir de las 11:00 horas.

El evento contará con la presencia de su director, Vahid Razavi. Tras la exhibición, el realizador partipará de un conversatorio abiero, una oportunidad única para dialogar sobre los desafíos de la tecnología ética y el activismo en el siglo XXI.