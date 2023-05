Alarmantes declaraciones de Kast: “La derecha está más cerca de llegar a La Moneda”

El excandidato presidencial, José Antonio Kast, se refirió a los resultados de los comicios para elegir a los 50 representantes para el Consejo Constitucional, donde se impuso el Partido Republicano con 23 escaños.

En una entrevista para La Tercera, el líder del Partido Republicano señaló que desde la organización se tenía «claro que la gente iba a valorar la coherencia de este proyecto político y eso nos daba algún grado de tranquilidad».

No obstante, aseveró que los resultados también sorprendieron al Partido Republicano.

Al respecto, consideró que los comicios fueron un «voto de castigo a la política en general».

«Son muy pocos los proyectos políticos que en campaña dicen las cosas por su nombre. Nosotros en campaña dijimos -por ejemplo- en el tema de los retiros que era una mala política pública. El Presidente Boric, cuando era diputado, los votaba a favor y llegó al gobierno, y se puso en contra. Y por el sector de la derecha, en algún momento se dijo que se iba a terminar con la puerta giratoria de la delincuencia».

«Nosotros no decimos eso, decimos que vamos a enfrentar con fuerza la delincuencia, que vamos a trabajar con mucha energía para mejorar la situación de las personas más vulnerables. Pero no proponemos soluciones mágicas. Y yo creo que eso es lo que se vio reflejado el domingo: el cansancio de las personas con esta varita mágica. Nadie tiene una varita mágica», añadió.

Pese a sus diferencias, Kast destacó la voluntad de diálogo que ha tenido el presidente Gabriel Boric desde su llegada al Palacio de La Moneda.

«Siempre valoro las conversaciones y valoro la actitud de comunicarse. Solo eso. Siempre es positivo el diálogo. Pero vuelvo a reiterar, requerimos ver cómo esto se desarrolla en el tiempo. O sea, si se imponen en este caso los dichos del Presidente o la actitud de algunos ministros», puntualizó.

Constituyente y las aspiraciones para el Palacio de La Moneda

Con respecto a los cambios que se podrían registrar en la Constitución, el líder del Partido Republicano aseveró «todo lo que vaya en la línea de mejorar la institucionalidad va a contar con nuestro apoyo»-

«No es tema. Hoy día hay un texto vigente. La mayoría de los chilenos no saben que el texto vigente lleva la firma de Ricardo Lagos, porque algunos siguen creyendo el discurso de la izquierda, que esta es la Constitución de Pinochet. No. Esta es la Constitución de Chile. Nadie tiene que tener duda de nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento es republicano, es con la mirada puesta en Chile, no en la conveniencia del Partido Republicano», recalcó.

Por otra parte, aseveró que – hasta los momentos – no piensa en ocupar la silla del Palacio de La Moneda, no obstante, puntualizó que los resultados del domingo 7 de mayo, sumado al plebiscito de septiembre pasado acercan más a la derecha a ocupar la silla presidencial.

«Yo creo que la derecha está más cerca de llegar a La Moneda, y si es un republicano, feliz», recalcó.

