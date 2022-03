Alcalde de la comuna de Ercilla se refiere a visita de Ministra Izkia Siches e incidentes en Temucuicui

A continuación, su comunicado:

Buenas Tardes, deseo informales a los vecinos de la comuna de Ercilla, que hoy me he reunido con la Ministra del Interior Iskia Siches, reunión donde le he solicitado que en un futuro próximo pueda venir ella y el Presidente Gabriel Boric para iniciar un proceso de diálogos y retomar las confianzas con TODOS los representantes del territorio, con la verdad por delante y que este nuevo gobierno escuche a la ciudadanía, vecinos, dirigentes, y representantes de las organizaciones vivas de la comuna. Ercilla es una comuna estigmatizada, dividida, olvidada y sobre todo abandonada en los sectores rurales y comunidades mapuches en temas de agua, caminos y electrificación, donde además, existen demandas históricas y compromisos de anteriores gobiernos que no han sido cumplidos y es labor del estado hacerse cargo.

En relación con los hechos informados por la prensa he sido claro con los diversos medios de comunicación que me han consultado; no voy a referirme a una situación ocurrida en un camino rural mientras la comitiva se dirigía a visitar a la familia Catrillanca, pues yo no iba en dicha delegación y considerando además que la prensa muchas veces generaliza y atribuye dichos incidentes a un determinado grupo o sector de la población. Debo ser responsable en mis comentarios y aseveraciones ya que soy el alcalde de toda una comuna y no de un solo sector.

También he sido claro en señalar que cuando uno va de visita a una casa, debe avisar, pedir permiso y contar con la autorización en este caso de dirigentes, Lonkos o representantes de las comunidades, así lo he hecho como alcalde cada vez que voy a un sector rural lo hago previa invitación y conversación con sus dirigentes, son ellos quienes me vienes a buscar y a dejar, no lo hago con resguardo policial ni militares porque debemos dar señales de confianza y no de represión.

Me gustaría que la prensa también mostrara la calidad de vida de nuestros sectores rurales donde existen personas que hoy no tienen ni siquiera agua y el municipio no posee los recursos para ir en ayuda de todos ellos. Ver menos