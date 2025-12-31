Alcalde de Vichuquén, militante de Renovación Nacional, es destituido por manejar en estado de ebriedad en auto fiscal

Autor: Ivette Barrios
Fue la noche del pasado 19 de septiembre cuando Carabineros detectó una camioneta municipal zigzagueando a alta velocidad por la Ruta J-60 en la Región del Maule. En ese momento, Patricio Rivera (RN), jefe comunal de Vichuquén, ignoró la primera orden de detenerse, obligando a una persecución que terminó con su detención y la confirmación de que triplicaba el límite legal de alcohol en la sangre.

Como sanción, el organismo fiscalizador decidió aplicar la medida más severa debido al uso indebido de un bien fiscal. A diferencia de otras faltas donde se requiere un juicio electoral largo, el mal uso de vehículos fiscales permite a la Contraloría actuar de forma directa para proteger el patrimonio ciudadano.

Patricio Rivera intentó suavizar el impacto de sus acciones mediante un mensaje público donde afirmó que «errar es humano y se asume como hombre», argumentando que no le hizo daño a nadie. Sin embargo, su defensa no logró frenar el proceso administrativo que hoy lo obliga a abandonar el sillón municipal por una falta gravísima a la probidad administrativa.

Actualmente, el Concejo Municipal de Vichuquén se encuentra en reuniones de emergencia para definir el futuro administrativo de la comuna. Por ahora, el administrador municipal toma el mando de manera provisoria, mientras los seis concejales se preparan para votar y elegir a quien terminará el periodo en reemplazo del alcalde sancionado.

Aunque la destitución es de cumplimiento inmediato, Rivera todavía tiene la posibilidad de presentar recursos legales para intentar frenar su salida.

