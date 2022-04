Alcaldesa de Quilicura y una fuerte crítica a Carabineros tras balacera cerca de jardín infantil: «No llegan cuando hay asaltos»

La alcaldesa de la Municipalidad de Quilicura, Paulina Bobadilla, se refirió este miércoles a la balacera que se registró en las afueras de un jardín infantil en la comuna.

El hecho se registró en la mañana del martes y la denuncia fue hecha por parte del propio jardín infantil: «Se nos manifestó que había un individuo realizando disparos al aire», explicó el comandante Gonzalo Urbina, de la Prefectura Santiago Norte, refiere 24Horas.

Por esta situación tres personas fueron capturadas por Carabineros.

Ante el hecho, la alcaldesa Bobadilla manifestó que la municipalidad estuvo abandonada por mucho tiempo, y no se contaba con la cantidad de funcionarios de seguridad necesarios para abordar la situación.

«Estuvo abandonada durante años y, lo he dicho desde el primer día de mi gestión, lamentablemente nosotros no tenemos policías de acuerdo a la cantidad de habitantes que viven acá”, expresó en entrevista a 24 AM.

«No se ven carabineros en las calles. Hemos pedido mayor dotación, que intervenga la Policía de Investigaciones, que halla indagatorias hacia estas bandas narcotraficantes», añadió la alcaldesa.

De igual forma, denunció que Carabineros «no llega a las llamadas» que realiza la comunidad «cuando hay asaltos», por lo que se ha pedido explicaciones siempre, no obstante, la respuesta siempre ha sido que «no pueden exponer la vida de Carabineros».

«No entiendo mucho la explicación, porque si esto pasa tienen que traer a Fuerzas Especiales. Nos han dicho que no pueden exponer las vidas de carabineros, pero acá se está exponiendo la vida de vecinas y vecinos. Esto ha sido recurrente», puntualizó.

Por esta razón, instó a las autoridades que mantengan tras las rejas a los detenidos por la balacera, tras los rumores de que saldrían de libertad este miércoles.

«Nosotros queremos que estén tras las rejas. Es una preocupación constante de nuestras vecinas y vecinos», aseveró.

Aumento del patrullaje

El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, enfatizó que se trabajará para aumentar el patrullaje en la comunidad, luego de conversar con la alcaldesa Paulina Bobadilla.

«No vamos a tolerar que las bandas criminales se tomen los territorios y coloquen en peligro como ocurrió ayer (…) Ayer nuevamente me comuniqué con la alcaldesa Paulina Bobadilla sobre cómo aumentar los patrullajes en los puntos más críticos de la comuna. El trabajo operativo permitió detener a tres personas y una relevante incautación de armas, lo que corresponde es que sigamos optimizando y coordinando los recursos públicos y privados, bajo un objetivo común», expresó Vergara en un video publicado en Twitter.