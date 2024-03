Alcaldesa Pizarro (DC) objeta posible militarización de las calles: «Cuando más homicidios tuvimos fue con toque de queda y militares en la calle»

En medio de las múltiples solicitudes de alcaldes al Gobierno para ver a los militares ejerciendo funciones propias de la policía, la alcaldesa de la Pintana, Claudia Pizarro (DC) señala que esto no se soluciona así, "no son pandillas; son bandas peligrosas, y no solo con la posibilidad de instalar a los militares en la calle va a disminuir la delincuencia", expresó.