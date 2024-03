Alejandro Armenta busca fortalecer unidad con líderes municipales

El senador con licencia Alejandro Armenta sostuvo una jornada de trabajo con líderes de San Andrés Cholula, Atlixco, Zacatlán y Ciudad Serdán, con el objetivo de «fortalecer la unidad».

En este encuentro, Armenta resaltó la importancia de la unidad como pilar fundamental para continuar con el trabajo de transformación en los municipios. Expresó su agradecimiento por la voluntad de las y los compañeros aspirantes para unirse en equipo por el bienestar de sus comunidades.

«Agradezco la voluntad de las y los compañeros aspirantes para hacer equipo por la transformación de los diferentes municipios. Reiteramos nuestra disposición para dialogar con todas y todos los que están comprometidos con este gran proyecto». Alejandro Armenta Mier

En sus palabras, Alejandro Armenta destacó que con unidad, «El Humanismo Mexicano es también unidad y explicó que este concepto no es incondicionalidad, la unidad no es ir a comprar un medicamento a la farmacia, como la democracia, como la justicia, como la libertad, son conceptos que hay que construir todos los días, es como el amor a las plantas, hay que abonarla, hay que abonarle a la unidad y todos lo estamos haciendo; no va a haber menosprecio para nadie, a todos se les dan opciones.»

En el transcurso diálogo con líderes de Izúcar de Matamoros, Texmelucan y Tepeaca. Con estas reuniones, el virtual candidato a la gubernatura de Puebla busca consolidar un proyecto fuerte rumbo a las elecciones del 2 de junio.

