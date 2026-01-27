Alerta en Los Lagos: Buscan a 6 tripulantes desaparecidos tras hundimiento de embarcación  salmonera en Estuario de Reloncaví

Un operativo SAR de gran envergadura, que incluye unidades navales, aéreas, buzos y robots submarinos, se despliega en la zona tras hallar a dos sobrevivientes. La embarcación siniestrada se encontraba prestando servicios de apoyo a centros de cultivo en la zona.

Una intensa operación de búsqueda y salvamento marítimo (SAR) se desarrolla desde la madrugada de este martes en las gélidas aguas del Estuario de Reloncaví, luego de que una embarcación salmonera se hundiera con ocho personas a bordo, dejando a seis de sus tripulantes desaparecidos.

El incidente fue confirmado por la Gobernación Marítima de Puerto Montt, que activó sus protocolos de emergencia tras recibir una alerta en horas de la madrugada. La embarcación siniestrada es la “Koñimo I”, matrícula 3349 del puerto de Coronel, la cual se encontraba prestando servicios de apoyo a centros de cultivo en la zona.

De acuerdo con la información oficial proporcionada por la autoridad marítima, el operativo de rescate permitió hallar con vida a dos personas, quienes fueron atendidos de inmediato conforme a los procedimientos establecidos. Sin embargo, hasta el momento seis tripulantes permanecen desaparecidos, sumiendo en incertidumbre a la comunidad de la región.

Incorporarán aeronaves y robots para búsqueda acuática

El Gobernador Marítimo de Puerto Montt, Capitán de Navío LT Mario Besoain, detalló la magnitud del despliegue humano y técnico que trabaja contra reloj en el área.

«Actualmente se trabaja en el área con personal de la Gobernación Marítima y capitanía de puerto de Puerto Montt y Cochamó, buzos de la partida de salvataje y participación de voluntarios del bote salvavidas, además otros medios civiles que se han sumado durante las horas en el sector de la emergencia», indicó, según reporto T13.

«Las personas rescatadas fueron atendidas conforme a los procedimientos establecidos, mientras que las labores se concentran actualmente en la búsqueda de los seis tripulantes desaparecidos», subrayó.

La búsqueda se está realizando en condiciones desafiantes, considerando las variables meteorológicas y de navegación propias del Estuario de Reloncaví. Para intensificar los esfuerzos, durante las próximas horas se incorporará al dispositivo una aeronave del Grupo Aeronaval de Puerto Montt, lo que permitirá un rastreo ampliado desde el aire. Asimismo, según confirmaron fuentes a SoyChile, se desplegarán robots para búsqueda acuática, tecnología destinada a reforzar la exploración tanto en superficie como en el fondo marino, una señal de la complejidad y profundidad de la tarea.

Embarcación se encontraba amarrada a un módulo de un centro de cultivo

El Sargento 1° L y capitán de puerto de Cochamó, Rodrigo Sánchez, explicó el origen de la emergencia.

«Nos encontramos haciendo labores de rebúsqueda de persona que se encontraría desaparecido mediante unidades marítimas, dependiente de la Gobernación Marítima de Puerto Montt», señalando que un llamado telefónico dio cuenta inicial del siniestro.

Por su parte, Daisy Gallardo, comandante del Bote Salvavidas de Puerto Montt, precisó a los medios que las acciones de rescate se activaron cerca de las 05:30 horas, movilizando de inmediato a voluntarios, buzos y varias embarcaciones para colaborar en la búsqueda de los desaparecidos.

El Gobernador Besoain entregó un dato crucial sobre las circunstancias del hundimiento y señaló que la embarcación provenía del puerto de Coronel y se encontraba amarrada a un módulo de un centro de cultivo al momento del siniestro.

El Estuario de Reloncaví es una zona de intensa actividad acuícola, donde embarcaciones como la “Koñimo I” son vitales para las operaciones de mantenimiento y apoyo a los centros de cultivo de salmón. Incidentes de esta naturaleza ponen de relieve los riesgos inherentes a las labores marítimas en una de las regiones con mayor producción salmonera del país.

El operativo SAR continúa su curso, bajo la coordinación de la Armada de Chile, y trabajan en el lugar personal de la Gobernación Marítima de Puerto Montt, Capitanías de Puerto de Puerto Montt y Cochamó, Buzos de la Partida de Salvataje, además de Voluntarios de Botes Salvavidas y medios civiles.

Autoridad Marítima de Puerto Montt efectúa operativo tras hundimiento de embarcación en Ralún, Estuario de Reloncaví



El despliegue ha logrado rescatar a 2 personas y continúa la búsqueda de 6 tripulantes con Unidades Marítimas, Aeronavales, buzos y voluntarios#ArmadaPorChile pic.twitter.com/D2qV5hKUDT — Armada de Chile (@Armada_Chile) January 27, 2026

