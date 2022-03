Alerta por aterrizaje de emergencia de avión LATAM

Video del aterrizaje forzoso de avión LATAM en Colombia:

⁦@gabrielboric⁩ ⁦@Mayafernandeza⁩ ⁦@GaloEidelstein⁩ los trabajadores de la DGAC en conjunto con asociación ATOF solicitan reactivar mesa trabajo y hacer efectivo el fortalecimiento a la fiscalización volar seguros es nuestra misión FISCALIZACIÓN para la DGAC pic.twitter.com/E8cRaJlZgh — DgacATOF (@DgacAtof) March 30, 2022

Ver reporte desde aeronáutica civil de Colombia ante aterrizaje de emergencia

Trabajadores aeronáuticos y aterrizaje de emergencia de LATAM: “Volar en Chile es cada vez más inseguro”

Como “una advertencia de los accidentes que suceden en el mundo podría ocurrir en Chile”, calificó Gonzalo Acuña, Presidente de la Asociación de Trabajadores Operativos y Fiscalizadores de la Dirección de la Aeronáutica Civil (ATOF-DGAC), la asociación más numerosa en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, al grave accidente aéreo producido en China el pasado 21 de marzo 2022.

Como es sabido, un Boeing 737-800 de la empresa China Eastern Airlines capotó en territorio chino y no hubo sobrevivientes. El avión es actualmente la versión más popular de los jets de Boeing actualmente en servicio y el caballo de batalla de las flotas de muchas aerolíneas. El avión que se estrelló el lunes pasado había estado en servicio desde 2015. A ello se suma el que ayer 29 de marzo, en el Aeropuerto José María Córdova de Rionegro, Colombia, un avión de la empresa chilena LATAM A-320 realizó un aterrizaje de emergencia, con la llanta delantera incendiada.

El Presidente de la Asociación de Operativos y Fiscalizadores señala que “de acuerdo a las estadísticas de la OACI, organismo que reglamenta, supervisa y fiscaliza en nombre de Naciones Unidas a los sistemas aeronáuticos del mundo, cada vez que un país supera un millón de operaciones aéreas, se produce un grave accidente. En Chile ya pasamos hace mucho tiempo ese millón de operaciones, lo que se suma a que ya en el año 2016 el número de pasajeros embarcados presentó un drástico aumento. Según datos proporcionados por la Junta de Aeronáutica Civil (JAC), en el país se registraron un total de 20.039.440 pasajeros transportados (nacionales e internacionales) en vuelos comerciales regulares, de los cuales 10.835.958 fueron pasajeros nacionales y 9.203.482 fueron pasajeros internacionales, generándose, a nivel total, un incremento de un 10,4% respecto a los pasajeros transportados del año anterior, cuando se llegó a 18 millones de pasajeros”, indicó el dirigente.

Acuña agregó: “Es decir, un crecimiento muy por sobre la media mundial, que fue de 5,7%, y también por sobre el promedio de Latinoamérica, de 6,3%.” Para el dirigente sindical “el low cost llegó para quedarse, pero la seguridad aérea no es low cost. La DGAC fiscaliza desde los mismos aviones, su estructura, mantenciones, repuestos, procedimientos, las tripulaciones, otorgando las licencias, en todo el vuelo a través de los Controladores Aéreos, Técnicos en Seguridad Aeronáutica, Técnicos en Servicios de vuelo y el Servicio de rescate y extinción de incendios (bomberos aeronáuticos)”.

Responsabilidad de estado en falta de inversión para prevención y fiscalización

Gonzalo acuña señala: “En la mayoría de las áreas de la DGAC faltan funcionarios para fiscalizar plenamente todas las operaciones aéreas en todas sus dimensiones. Crecen exponencialmente las operaciones aéreas, pero no crecen la cantidad de funcionarios ni los recursos para fiscalizar. Volar en Chile podría ser más inseguro, y un accidente está cada vez más cerca”.

Acuña apunta a una responsabilidad del Estado. “Cuando pasa un accidente, se responsabiliza a los funcionarios, se les aplican prisiones preventivas, pero hemos dicho en todos los tonos que falta inversión estatal para que tengamos las herramientas y recursos para hacer nuestro trabajo. No queremos esperar un accidente aéreo masivo en Chile, estamos dando la advertencia, como expertos aeronáuticos, que Chile no está libre y debe reforzar la prevención y la fiscalización aeronáutica”.

El dirigente de los funcionarios Operativos y Fiscalizadores aeronáuticos detalla que “bajo la administración del Ex Ministro Baldo Prokurica y el Subsecretario Alfonso Vargas en el Ministerio de Defensa, hubo un total desprecio en fortalecer la seguridad aérea. Ambos se negaron a dar continuidad a la Mesa de Diálogo con los trabajadores para aumentar los recursos de la fiscalización aeronáutica, donde ya se habían celebrado varias sesiones durante el mandato del ex Ministro Espina, y que fue validada por el Ex Ministro Mario Desbordes. Esperamos que el nuevo Gobierno tenga más conciencia de este grave problema. Será deber de la Ministra Maya Fernández y del Subsecretario para las Fuerzas Armadas Galo Edelstein, asumir esta responsabilidad”. Es destacable que el Director General de la DGAC Raúl Jorquera Conrads expresó su disposición y apoyo a fortalecer la fiscalización”.