Alertan que Municipalidad de Hualaihué enfrentaría déficit por más de $1.000 millones: Por falta de planificación e imposibilidad de generar nuevos ingresos

"No hemos planificado bien, no hemos hecho nada como institución para percibir nuevos ingresos (...) me da la impresión que las autoridades comunales no quieren tomar decisiones para no molestar a los electores", afirmó el jefe del Departamento de Finanzas del municipio, Marco Arteche.