Alumnos de liceos emblemáticos exigen diálogo con el alcalde Bellolio

Cinco centros de estudiantes de Providencia se movilizaron para entregar su petitorio y emplazar a las autoridades.

Este viernes 22 de agosto, los centros de estudiantes del Liceo Carmela Carvajal, Liceo José Victorino Lastarria, Liceo 7 Luisa Saavedra, Liceo Tajamar y Liceo Arturo Alessandri Palma se unieron en una movilización masiva y una carta para entregar a las autoridades de la comuna. La razón principal de la protesta es que señalan una nula presencia de las autoridades y la falta de respuesta a los petitorios internos de cada establecimiento.

Los estudiantes acusaron al alcalde Bellolio de no querer dialogar con ellos. El presidente del Liceo Lastarria, Bastián Lucero, lamentó que la autoridad sólo se haya presentado en su liceo después de una «movilización violenta», tratándolos de criminales constantemente. El dirigente estudiantil añadió que: «nuestros padres también han querido dialogar con el alcalde y se les cerraban las puertas. Nosotros estamos aquí para volver a abrir estas puertas», sentenció. Dentro de la carta señalaron que el alcalde de Providencia efectivamente se reunió, pero a puertas cerradas con la dirección del liceo, excluyendo a los estudiantes, padres y docentes.

En el mismo documento presentado los estudiantes abordaron varios puntos, partiendo por las clases online. Califican la medida de asignarles clases virtuales como irrespetuosa y una manera retrógrada y sesgada de responder a las tomas democráticas. El documento también destaca la necesidad de que las autoridades se hagan cargo de las demandas estudiantiles para cumplir con los «procesos sociales» que están viviendo.

Además de la virtualidad, la misiva abarca problemas de infraestructura como el mal estado de los baños, la falta de insumos de higiene y deficiencias en las salas de clases. En la misma línea, los estudiantes reclaman por la falta de transparencia entre las direcciones de los liceos y los centros de estudiantes. Respecto a estos puntos, la secretaria ejecutiva del Liceo 7 de Providencia, Catalina Reyes, señaló que: «queremos que nuestros petitorios sean escuchados delante del alcalde Jaime”, exigió.

Un punto de inflexión fue la presencia de roedores en el Liceo 7 y el Liceo Arturo Alessandri Palma, una situación que genera indignación en los estudiantes. Los afectados manifestaron su enojo por la ausencia de apoyo de los equipos directivos del municipio, sosteniendo que debieron hacerse responsables de la situación.

La carta finaliza con un llamado directo al alcalde, solicitando una instancia de diálogo directo para avanzar en soluciones claras, eficaces y sostenibles para las demandas, muchas de las cuales, según el documento, son históricas en los establecimientos.