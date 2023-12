AMLO asegura que se jubilará al finalizar su gobierno

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que al finalizar su mandato se jubilará para dar paso a las nuevas generaciones.

El mandatario nacional agregó que no es bueno tenerle apego al dinero o al poder, por lo que se tiene que saber cuando tiene alguien que retirarse de este tipo de temas.

«Me voy a jubilar, me voy a retirar por varias razones, primero porque soy partidario del sufragio efectivo, no reelección. No creo en necesitarlo. Pienso que ya cerré mi ciclo, estoy por cerrar un ciclo. Si algunos gobernantes hubieran retirado a tiempo, no hubieran terminado como tiranos».

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México