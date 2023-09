AMLO pide investigar supuestas negligencias en hospital de Acatlán

El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la Secretaría federal de Salud investigar los casos de supuesta negligencia que se han registrado en el Hospital General de Acatlán de Osorio.

Durante su conferencia mañanera, un periodista presentó el tema y narró al presidente las denuncias por supuesta negligencia, en hechos registrados en los meses de junio y julio, en los que una niña de 9 años y una mujer embarazada perdieron la vida.

También se cuestionó al mandatario sobre si con la federalización del sistema de salud mejorará el servicio y atenderán este tipo de incidentes.

El mandatario dijo que “es con la Secretaría de Salud federal, a cargo de Jorge Alcocer, y el director del IMSS, Zoé Robledo. Pero sí se va federalizar el sistema de salud en Puebla. Ya se firmó el convenio. Conozco Acatlán de Osorio, es la Mixteca poblana. He visitado varias veces ese municipio y me he quedado a dormir ahí y para que sepan que es cierto, me quedé a dormir en un hotel que creo era de Antorcha Campesina”.

Finalmente, dijo que solicitará a Jorge Alcocer, Secretario federal de Salud, revise todos los casos de presunta negligencia y tome cartas en el asunto.

Foto: Archivo El Ciudadano

