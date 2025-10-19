“Amor por el territorio”: Desde Penco convocan a una gran marcha contra proyecto minero de tierras raras de empresa Aclara

“Unidos por la defensa territorial”: Desde Penco convocan a movilización masiva para rechazar proyecto de minería de tierras raras.

Tras la reunión del 15 de octubre, organizaciones territoriales y la Unión Comunal de JJVV de Penco acordaron convocar a una gran marcha para el 25 del mismo mes, reactivando la oposición al proyecto de Aclara luego de que la empresa presentara una Adenda al SEA. Por su parte, la exCORE y actual postulante a escaño parlamentario, Camila Arriagada, agradeció a los vecinos del respaldo que recibieron luego de haber sido judicializados por la empresa y de obtener un importante fallo en la Suprema.

La Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Penco lideró una concurrida reunión el miércoles 15 de octubre, que congregó a una amplia representación de organizaciones territoriales de la comuna. Entre los asistentes figuraron la Asociación Koñintu Lafken Mapu —actualmente en etapa de Consulta Indígena con la empresa minera Aclara—, junto a representantes de los colectivos Parque para Penco, Keule Resiste y la Cámara de Comercio y Turismo local, evidenciando un frente común de preocupación ciudadana.

La mesa técnica de la Unión Comunal extendió la convocatoria a autoridades locales y exconsejeros regionales, como Javier Sandoval y Camila Arriagada, referentes que actualmente se postulan a un escaño parlamentario, quienes también han sido parte activa en la defensa del territorio por muchos años.

Manifestación 25 de octubre

Tras diversas intervenciones, las organizaciones acordaron realizar una gran marcha con el objetivo de reactivar la oposición al proyecto de minería de tierras raras. La manifestación está convocada para el sábado 25 de octubre, a partir de las 16:00 horas, en la Plaza de Armas de Penco. Esta decisión surge como respuesta directa a la presentación de una Adenda por parte de la empresa al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

La convocatoria, difundida bajo las consignas #BiobíoSinMinera y #FueraAclara, hace un llamado extensivo a todos los habitantes de Penco-Lirquén y del Gran Concepción. El propósito es demostrar, de manera masiva y pacífica, el arraigado amor por el territorio y la dignidad de las comunidades, reafirmando el rechazo ciudadano a la iniciativa minera en una de las movilizaciones más significativas de los últimos meses.

Las organizaciones señalaron en la convocatoria: “Una vez más demostraremos el amor a nuestro territorio y la dignidad de nuestras comunidades«.

La manifestación es convocada por la Unión comunal de JJVV de Penco y Organizaciones Territoriales contra la Minera.

Un fallo a favor de defensores ambientales

Durante el desarrollo de la asamblea, la exCore y actual candidata a diputada, Camila Arriagada, se refirió a su reciente proceso de judicialización por parte de la empresa Aclara, agradeciendo el respaldo manifestado por la comunidad.

En ese contexto, destacó el significativo fallo de la Corte Suprema que, en favor del movimiento social, se habría pronunciado en contra de los intereses de la compañía, marcando un precedente relevante para la causa y de los defensores ambientales.

Cabe recordar que en junio del 2025, el máximo tribunal del país rechazó el recurso de protección interpuesto por la transnacional minera Aclara en contra de defensores ambientales de Penco por criticar su cuestionado proyecto de tierras raras, acusándolos de dañar su reputación, causando continuos hostigamientos.

Ver registro de video