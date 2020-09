Andrés Arauz, candidato presidencial de Ecuador: «Sería el colmo si no nos dejan participar porque lideramos todas las encuestas»

Andrés Arauz, candidato a la presidencia de Ecuador por la alianza electoral Unión por la Esperanza – Listas 1, cree que los ecuatorianos están viendo con mucho entusiasmo la opción política que plantean al país porque están siendo totalmente sinceros, «frente a nuestra intención de servir honestamente al Ecuador».

En entrevista en Voces Sin Fronteras, conducido por Bruno Sommer y Denis Rogatyuk, subrayó la importancia de la veeduría internacional desde ya para garantizar que el gobierno de Lenín Moreno respete la democracia y el derecho de participación política en los venideros comicios del 2021.

Por Bruno Sommer y Denis Rogatyuk

DR: Empezaron a llamarle el «perfecto desconocido» entre los seguidores de Rafael Correa y también en los medios, ya que no es tan famoso como otros líderes de la Revolución Ciudadana. ¿Le molesta esto?

AA: Al contrario, me enorgullezco de la vida que he tenido de servicio público sin ninguna aspiración personal más allá que servir a mi país y este tiempo de poder haber saltado a la palestra pública, la irrupción en el escenario electoral en el Ecuador, creo que ha confirmado algunas ideas de lo que buscaba el pueblo ecuatoriano, que era una renovación de la política, juventud de ideas, un pensamiento creativo e innovador y, desde la perspectiva más allá de mi perfil o no, la solvencia en los conocimientos económicos que es la principal preocupación de las familias ecuatorianas actualmente. Así que estamos muy contentos de poder representar al pueblo ecuatoriano, ha sido toda una vida de servicio y de formación que ahora la queremos poner al servicio de las familias ecuatorianas.

BS: El sumak kawsay o el concepto del Buen Vivir fue el principal proyecto político del gobierno de Correa, pero hemos visto que muchos de sus aspectos han sido abandonados por Moreno, especialmente el papel central que tenía el Estado en la economía ecuatoriana. ¿Ves en la victoria de Unión por la Esperanza como un regreso al sumak kawsay, al Buen Vivir?

AA: Por supuesto que sí, nosotros tenemos nuestra principal hoja de ruta a la Constitución de la República del Ecuador, esa que fue construida progresivamente, de forma participativa, con el apoyo de la abrumadora mayoría del pueblo ecuatoriano y ratificada en referéndum. Nosotros estamos recontra convencidos que la Constitución es nuestro principal camino a seguir y ahí está planteado el paradigma al que aspiramos que es el Buen Vivir.

El Buen Vivir, para que puedan entender nuestras audiencias de alrededor del mundo, nos plantea un paradigma alternativo al desarrollo, pero también complementario al desarrollo. El régimen del Buen Vivir planteado en la Constitución del Ecuador nos plantea sí los derechos humanos, sociales, económicos y culturales, muchos que están en tratados internacionales, pero también nos plantea una relación de armonía con la naturaleza y las futuras generaciones.

Nosotros sí queremos eso para el Ecuador, lo quisiéramos también para el mundo, vemos que es un planteamiento progresista, que debe ser planteado de forma planetaria y eso es lo que queremos construir también para nuestro país: el rol del Estado en la economía, la garantía de derecho, el fortalecimiento de las capacidades y oportunidades de los ecuatorianos y ecuatorianas es lo que queremos hacer.

Ahorita tenemos un reto enorme además en el contexto pospandemia, que debe ser la oportunidad para que la humanidad pueda plantearse estas reflexiones casi filosóficas y decir si realmente nos servía un sistema que beneficiaba a unos pocos, que excluía a muchos, que se basaba en el consumo suntuario, que realmente no nos daba felicidad sino que era una aspiración construida simbólica y mediáticamente, o debemos plantearnos un mundo en armonía, en donde podamos cuidar de nuestra vida, nuestra salud, de nuestros conocimientos, creatividad y a partir de ahí construir un mundo para todos y para todas.

DR: Su perfil puede parecer un poco al de Rafael Correa. La parte más definitoria de la campaña presidencial de Correa fue el objetivo de crear la Asamblea Constituyente y poner el fin al neoliberalismo y al dominio del FMI sobre el país, ¿cuáles son los objetivos más definitorios de su campaña?

AA: El eje económico es muy importante, creo que en eso tenemos una similitud con Rafael Correa, pero no solo por la similitud de perfiles sino porque es la urgencia de las familias ecuatorianas ahora. En el Ecuador, el 80 % de la población redujo sus ingresos a la mitad o menos, es extremadamente doloroso para las familias no tener certidumbre de si van a poder comprar alimentos para sus hijos cada noche, es extremadamente duro que en medio de la pandemia no haya habido un apoyo económico para solventar su situación inmediata, sus necesidades urgentes y eso se refleja en la preferencia por un economista, por una persona que entienda de economía, de empleo, de trabajo, y que quiere finalmente recuperar la dignidad de las familias ecuatorianas.

Así que estamos en eso, estamos contentos de poder servir al pueblo ecuatoriano en esa dimensión, sabemos cómo hacerlo, lo hemos hecho en el pasado y ahora lo vamos a hacer más rápido. Entonces creo que eso es lo que ha visto la sociedad ecuatoriana y por eso se ve reflejado en un apoyo abrumador en la intención de voto, en el apoyo electoral, pero también en la presencia en las calles para que se garanticen las condiciones democráticas en el Ecuador que permitirán recuperar la esperanza, el futuro, en manos de los progresistas ecuatorianos.

BS: Entendemos que el Ecuador tiene una situación única, muy particular en Latinoamérica, al tener el dólar estadounidense como la moneda principal y, por tanto, prácticamente ningún control sobre la política monetaria. A partir de esta experiencia, ¿cómo manejarías la política monetaria del país en las actuales condiciones socioeconómicas que atraviesa?

AA: En el caso del Ecuador la dolarización nos marca la cancha en términos de la política económica, monetaria, y eso significa que a diferencia de otros países que pueden simplemente emitir, nosotros tenemos que administrar lo que ya tenemos. Eso nos pone un marco de decisiones de carácter redistributivo por un lado, en donde con lo que tenemos, tenemos que salir adelante y eso significa que tiene que haber solidaridad dentro de nuestra sociedad, en donde el más grande contribuya para que el más pequeño pueda salir adelante para poder salvar su vida. Entonces, una política redistributiva en la dimensión monetaria también es importante, tenemos que reorientar los excedentes de liquidez, que sí existen en la economía ecuatoriana pero que lamentablemente en una cantidad de 30 mil millones, es decir, 10 veces la reserva oficial, están depositadas en el exterior por un puñado de grupos económicos y eso tiene que servir como masa monetaria para reimpulsar la actividad económica en nuestro país.

Sabemos el tipo de políticas, incentivos y controles que tenemos que implementar, tienen que ver con las tecnologías de la información, sabemos que necesitamos impulsar lo que se llama técnicamente la velocidad de circulación del dinero. Por ejemplo, si es que te debo 10 dólares pero tú vives en otra ciudad, tenemos que encontrarnos lo que posiblemente implica que yo viaje dos horas para encontrarte y darte el billete, pero si usamos el dinero electrónico, emitido por el Banco Central, es tan simple como hacer una transacción que durará cinco segundos y ya tienes esos 10 dólares, eso significa que también puedes hacer una transferencia de esos 10 dólares a alguien más y así varias veces durante el mismo período de tiempo y en esas dos horas que me hubiera demorado en hacer una transacción pueden ocurrir cientos de transacciones y se dinamiza la economía.

Ese es el tipo de políticas innovadoras, que entienden bien el manejo monetario, la relación con la tecnología, con el internet, y cómo podemos potenciar el comercio electrónico, el reciclaje de las divisas, la inversión productiva, el crédito facilitado para los ecuatorianos, todo eso es lo que nosotros entendemos como política monetaria en dolarización.

Nosotros sabemos cómo hacer política monetaria en dolarización y eso no va alrededor de discursos sino con dólares, tienen que entrar más dólares de los que salen y tenemos que usar métodos innovadores para que la economía pueda usar esos mismos dólares de una forma mucho más dinámica.

DR: Como presidente del Ecuador, ¿cómo asignaría los fondos obtenidos a través de los derechos especiales de giro y otros organismos financieros regionales e internacionales para que la economía de Ecuador vuelva a salir de la etapa comatosa en la que se encuentra?

AA: Los derechos especiales de giro son un instrumento que es muy importante para ayudar a los países en vías de desarrollo, ahorita quizá es importante mencionar qué es lo que pasa a nivel mundial, tenemos unos pocos países, cinco países alrededor del mundo, que pueden imprimir la cantidad de dinero infinita que requieran para solventar sus necesidades de urgencia en esta crisis, y en el caso de los países en vías de desarrollo, los países pobres, no tienen esa posibilidad porque eso ocasionaría un desplome de sus monedas. Entonces lo que nosotros tenemos que plantear como conjunto de países en vías de desarrollo a nivel mundial es que el FMI en un departamento especial que tiene, que es casi secreto, que se llama el Departamento de los Derechos Especiales de Giro, pueda distribuir sin endeudamiento dinero para los países pobres, en vías de desarrollo, para solventar sus necesidades económicas derivadas de la pandemia.

Increíblemente tenemos ahí una coincidencia con el FMI, con la directora del organismo, en donde hemos coincidido en ese punto. Yo me reuní con el FMI hace unas semanas y hemos conversado de este tema y ellos han dicho ‘gracias por el apoyo, pero todavía nos queda una brecha por superar que es el criterio de los Estados Unidos’, que como sabemos tiene poder de veto en la asamblea del FMI, así que estamos haciendo la gestión en los Estados Unidos, con nuestros aliados progresistas pero también con comunidades eclesiásticas, organismos no gubernamentales, para convencer al Gobierno de los Estados Unidos de que es la mejor forma de ayudar a los países pobres alrededor del mundo.

Nuestra relación con los Estados Unidos, con el FMI, con los organismos internacionales, no va a ser una de confrontación, nosotros no creemos en la confrontación, pero sí de dignidad, de absoluta soberanía y los planteamientos donde nos conviene, como los derechos especiales de giro, en ese caso de total apoyo.

Nosotros creemos, somos miembros de estos organismos internacionales, y vamos a ejercer nuestra posición, nuestro voto, nuestra fuerza en conjunto con nuestro aliados latinoamericanos y de alrededor del mundo para reorientar la política nefasta que ha ido básicamente a privilegiar la muerte y los intereses de unos pocos banqueros hacia un privilegio de la vida y del desarrollo de los pueblos.

BS: ¿Cuál ha sido su experiencia particular de persecución política en Ecuador?

AA: Nosotros hemos vivido la persecución política no de forma tan directa como mis compañeros que han tenido que básicamente exiliarse en México, en Europa, en otros países hermanos de América Latina, como nunca antes había ocurrido en el Ecuador en estas dimensiones, podemos contar decenas de exiliados del Ecuador, reconocimiento de organismos internacionales de Derechos Humanos y de otros países hermanos ante el terrible acoso que ha habido en contra de nuestros compañeros.

Yo viví ese proceso porque yo estuve en México estudiando, pero indudablemente ahí pude interactuar, recibir, hermanarme con mis compañeros exiliados, así que eso ha sido también muy doloroso para mí, para mi familia, el poder haber sufrido esas consecuencias. Pero bueno, ahora nosotros estamos enfocados en darle solución al pueblo ecuatoriano, que también obviamente implicará restablecer pacíficamente la institucionalidad democrática en el Ecuador, poner un frenazo a raya a la persecución política porque a nosotros no nos motiva el odio, ni la venganza, ni la trampa, ni la pelea entre políticos, sino que nos motiva el amor a la patria, el encontrar soluciones y poner este conocimiento, esta formación, al servicio de las familias ecuatorianas, de nuestro Estado ecuatoriano que debe ser fortalecido justamente conforme vaya dando soluciones a la gente de mi país.

En mi caso yo, afortunadamente creo por el punto inicial que conversábamos, por no haber tenido un perfil tan alto, no he sido víctima de la persecución en el pasado, pero no lograron esperar ni cinco minutos y desde que volví al Ecuador y fui incorporado al escenario electoral han empezado a perseguir inclusive a mi familia, han querido atacar a mi familia, han querido vincularla a mi simplemente por mi relación política y obviamente tratar de hacer daño en esa dirección.

Estamos viviendo un régimen de facto, que prioriza la persecución, dedica mucha energía a la persecución en vez de dar soluciones para el pueblo ecuatoriano.

DR: En su opinión, ¿qué deberían hacer los grupos internacionales de derechos humanos y las organizaciones políticas progresistas en todo el mundo para poner fin a la persecución política en Ecuador y apoyar elecciones libres y justas en 2021?

AA: Nosotros hemos hecho una invitación a los organismos internacionales, a las Naciones Unidas, de hecho han aceptado mi invitación y tengo previsto una reunión con los delegados del secretario general de las Naciones Unidas para atender nuestra inquietud respecto al proceso electoral en el Ecuador, las amenazas a la democracia que estamos viendo en nuestro país. Hemos invitado también a la Unión Europea que participe activamente en la observación electoral no el 7 de febrero el día de las elecciones sino desde ya porque necesitamos veeduría y vigilancia urgente respecto a ese tema. Hemos recibido el apoyo de ex presidentes de América Latina, un apoyo contundente, muy fuerte en su pronunciamiento, y lo agradecemos muchísimo por esa enorme muestra de solidaridad y preocupación respecto a la democracia ecuatoriana y estamos obviamente haciendo las gestiones internas.

Ahora hay una amenaza sobre nuestro partido, así es Compromiso Social, afortunadamente nuestros líderes, nuestros compañeros, tuvieron la clarividencia de que esto podía pasar y tenían un plan b, tuvimos un plan b que nos ha permitido participar con otro movimiento, centro democrático, que nos abrió las puertas, las listas uno en el Ecuador, presentamos ahora al progresismo a través de las listas uno y nos permite participar electoralmente, eso es muy importante, estamos eternamente agradecidos por esa apertura que hemos recibido, pero además ahora hay la amenaza sobre la participación de nuestro binomio. Si bien en el ámbito jurídico estamos extremadamente tranquilos, porque las leyes y los reglamentos nos respaldan absolutamente en el proceder, si hay un riesgo de por acciones premeditadas o por presiones de grupos económicos y poderes fácticos buscan excluirnos de la participación electoral. Eso creo que sería jugar con fuego, no creo que se atrevan a ir en esa dirección porque el pueblo ecuatoriano está vigilante sobre ese hecho, ya nos han quitado del partido, ya nos han quitado a Rafael Correa de la papeleta, sería el colmo si además no nos dejan participar porque estamos liderando todas las encuestas y sería una muestra de acción directa antidemocrática que nos impediría el participar.

BS. ¿Cuáles son las tres principales razones por las cuales Andrés Arauz está capacitado para ser el futuro presidente del Ecuador?

AA: A pesar de la corta edad que se refleja en la juventud de ideas, el pensamiento creativo, las propuestas innovadoras que hemos planteado al país, por ejemplo, hemos planteado esta semana al Consejo Nacional Electoral que se permita la democratización y digitalización de los aportes de campaña, que las personas puedan realizar aportes de 1, de 5, de 10 dólares, y de esa manera que se ciudadanice la campaña electoral pero, además, que se publique con open data todos los aportes y todos los gastos que se realicen en campaña para que veamos quién realmente está representando a la ciudadanía y quién representa a un banco, por ejemplo.

Eso es lo que los ecuatorianos están viendo con mucho entusiasmo, porque estamos siendo totalmente sinceros con el país frente a nuestra intención de servir honestamente al Ecuador, y ahora también creo que nosotros nos sentimos capacitados para dirigir el país en el medio de estos desafíos porque nunca hemos dejado de generar propuestas, si bien cuando comenzó la pandemia mucha gente ha criticado al gobierno, en un espacio que yo dirigía como el Observatorio de la Dolarización nosotros planteamos propuestas casi todos los días para solucionar la vida de las personas, de las familias y eso es creo que lo que más nos sentimos orgullosos de ofrecer al país. Propuestas, propuestas, propuestas de forma indefinida, siempre con una capacidad de generación propositiva de alternativas para brindar soluciones a los ecuatorianos.

Quince años de servicio público y formación académica que ahora queremos poner al servicio de los ecuatorianos. Es por eso que me siento capacitado para asumir las riendas de nuestro país aun en este contexto de desafío tan complejo.

Preguntas de ecuatorianos- Patricia Díaz. ¿Usted llegando a la presidencia cuál sería la primera acción que propondría para generar empleo y que el trabajador recupere sus derechos?

AA: Nosotros estamos acompañando las acciones de inconstitucionalidad de la Ley de Apoyo Humanitario y la Ley de Finanzas Públicas que significó una regresión brutal de derechos de los trabajadores en el Ecuador. Estamos esperando que, antes inclusive que lleguemos a nuestro gobierno, se pronuncie la Corte Constitucional ecuatoriana y se los declare inconstitucionales, los derechos de los trabajadores, incluyendo su remuneración, tienen que volver al estado inicial. Nosotros estamos muy vigilantes de lo que pueda hacer la Corte Constitucional y estamos seguros de que a pesar de su origen espurio, ilegítimo, que significó en la Corte Constitucional con una vacancia constitucional en donde se sacaron a todos los jueces, esperemos que esté a la altura de las circunstancias y no se atreva a perjudicar de forma tan grosera los derechos de los trabajadores ecuatorianos.

Preguntas de ecuatorianos- Yoel Rivera, desde Italia: Nosotros los migrantes seguimos con mucha atención los actos represivos de la Policía durante las manifestaciones de octubre y de los últimos meses, ¿cuáles van a ser las políticas que usted va a emprender durante su gobierno para que dichos actos no se vuelvan a repetir?

AA: Quisiera responderla en dos velocidades, la primera que tiene que ver con reivindicar la verdad ocurrida en el mes de octubre hace casi un año. Nosotros vamos a constituir una comisión de la verdad, pero que no interceda ni interfiera en las competencias de la Defensoría del Pueblo, que es el organismo de Derechos Humanos del Ecuador, ni tampoco en las de la Fiscalía que es la que acusa en función del Código Penal, nosotros vamos a hacer una comisión de la verdad enfocada en la actuación del propio Ejecutivo, es decir, qué hizo el Gobierno para poder llevar a cabo esa política tan represiva, cuál fue la línea de mando detrás de las órdenes de represión, cuántos muertos adicionales hubo en nuestro sistema de salud que lamentablemente fueron escondidos en esas condiciones. Queremos entender cuáles fueron las tensiones que hubo entre los mandos militares, policiales, cuál fue la interferencia extranjera en ese proceso y cómo se relacionó con el FMI y las dimensiones de medidas económicas que nos llevaron a ese punto.

Creo que una comisión de la verdad que pueda transparentar esto a la ciudadanía, que pueda responder con la verdad, especialmente para quienes perdieron seres queridos o perdieron incluso partes de su cuerpo con políticas que parecieron ser adrede, intencionales, de afectar a ciertas partes del cuerpo de los ecuatorianos, incluyendo los ojos, tiene que examinarse, tiene que estudiarse y recién allí, con la verdad, podemos construir reconciliación, podemos superar ese odio, esa polarización y dedicarnos nuevamente a encontrar soluciones para nuestro país.

A nosotros no nos motiva el odio, nos motiva el amor a la patria, pero aquí estamos hablando de una situación que causó muerte, dolor, a muchas personas, que causó exilios, apresamientos, más de mil personas detenidas arbitrariamente, el Ecuador debe conocer la verdad, especialmente en lo relacionado a la función ejecutiva.

Y la segunda velocidad con la que quiero responder esta pregunta es que con nosotros jamás habrá este tipo de represión porque nosotros estamos gobernando junto al pueblo ecuatoriano, vamos a gobernar junto al pueblo ecuatoriano junto a un poder popular que nace de abajo hacia arriba, no es una cuestión de una persona, esto lo tiene que hacer todo el pueblo ecuatoriano y, afortunadamente, tenemos el apoyo enorme, mayoritario, abrumador, del pueblo ecuatoriano en esa dirección y lo vamos a hacer junto al pueblo.

La represión no es algo nuestro, nosotros preferimos equivocarnos en alguna decisión económica pero no matar a nuestros compatriotas, eso jamás ocurrirá con nosotros.

Sesión de ping pong – Respuesta rápidas

BS: ¿Cuál es su club de fútbol preferido?

AA: Yo soy hincha el club deportivo El Nacional.

DR: ¿Cuál es su comida ecuatoriana favorita?

AA: Mi plato favorito es el ceviche jipijapa, que es un ceviche de pescado pero que además tiene maní y un poco de aguacate, es una bomba pero es la bomba más deliciosa que hay en el Ecuador.

BS: ¿Cuál es su grupo de música o cantante favorito?

AA: Yo quiero mucho a Residente, para mí es el tipo de música que me encanta no solo por los ritmos y la música sino por el mensaje que envía a la juventud y al mundo. Pero de ahí tenemos también gustos por la música ecuatoriana, nuestro cariño por la música latinoamericana y esperamos que también tengamos una renovación en los mensajes, en los contenidos de la música en general. En unos momentos tan duros, es tan importante poder contar con que los artistas nos den también luces de hacia qué dirección debemos avanzar.

DR. ¿Qué importancia tiene para usted la familia?

AA: La familia es supremamente importante, son mi amor, mi vida, nosotros somos una familia muy unida, muy fortalecida, y ahora estamos asumiendo este reto de manera conjunta, es para todos un desafío común, pero mi familia también tiene una convicción de servicio y ahora también nuestro calor, nuestro amor lo vamos a poner al servicio del Ecuador.

BS: ¿Con qué animal se identifica?

AA: A mí me encanta la iguana marina de las Islas Galápagos específicamente, porque es muy versátil, puede estar en la tierra, puede estar en el mar, es una especie única que además puede nadar y se diferencia así de muchas otras.

DR: ¿Qué importancia tiene para usted los pueblos originarios de Ecuador?

AA: Tienen importancia absoluta, nosotros estamos enteramente convencidos de la necesidad de construir en los hechos un estado plurinacional e intercultural, no solo en lo que ya ordena nuestra Constitución, sino en convertirlo en realidad y eso implica tener políticas transversales en los medios de comunicación, en el sistema educativo, en el sistema de justicia, en la preservación de nuestras lenguas ancestrales. Por cierto, vamos a declarar en emergencia a nuestras lenguas ancestrales que están en riesgo de extinción, los pueblos y nacionalidades del Ecuador tienen lenguas ancestrales que si no logramos institucionalizarlas, documentarlas, generar diccionarios, generar todo el andamiaje y la construcción de política pública pueden perderse y con un lenguaje se pierde una cosmovisión, una forma de entender y ver el mundo. Así que nosotros vamos a trabajar muchísimo en la construcción de ese estado plurinacional e intercultural y eso se hace de la mano, junto con los pueblos y nacionalidades del Ecuador.

BS: ¿Qué le dice la palabra lealtad?

AA: La lealtad es un valor que todos los seres humanos aprendemos desde la temprana edad, somos leales a la familia porque es nuestro marco de estabilidad y supervivencia como humanidad y lo lindo es que para nosotros, nosotros somos leales al pueblo ecuatoriano.

DR: ¿Qué le dice el nombre Lenín Moreno?

AA: Moreno es una traición, es dolor, realmente me da pena por el señor y no quisiera hablar más de él.