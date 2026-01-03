“Año Nuevo en la Urgencia”: La otra cara de la fiesta entre la vida, la muerte y el sacrificio en un centro asistencial

Un documental muestra desde la previa al Año Nuevo en la Urgencia de la Posta Central: vida, muerte y trabajo incesante. El personal atiende emergencias mientras busca algún momento de apoyo, celebrando lejos de sus familias. El video, con imágenes sensibles, visibiliza el sacrificio del equipo de salud en fiestas.

 Vida, muerte y sacrificio en la Urgencia de la Posta Central: Documental con imágenes sensibles

Un documental filmado al interior del Servicio de Urgencia de la Posta Central durante la noche del 31 de diciembre de 2024 revela la cruda realidad que se vive en el hospital en plenas fiestas.

Las imágenes, de carácter íntimo y sensibles, muestran cómo el personal de salud enfrenta un turno donde la vida y la muerte conviven, sin que el trabajo pueda detenerse a pesar de la celebración que ocurre en el exterior.

En medio del dolor y la angustia de pacientes que requieren auxilio urgente, el personal busca breves momentos de camaradería para brindarse apoyo y celebrar la llegada del Año Nuevo lejos de sus propias familias. El cortometraje documenta estos instantes de humanidad y resiliencia, destacando la dualidad de una noche marcada tanto por la emergencia médica como por pequeños gestos de compañía.

El material, publicado el 1 de enero de 2026, cerca de las 70 mil visualizaciones en Youtube y sirve como un potente recordatorio del sacrificio continuo de los funcionarios de la salud en los diferentes centros asistenciales del país.

La grabación advierte sobre su contenido sensible, pero su fin último es mostrar la incesante labor que sostiene el sistema sanitario en las fechas más emblemáticas.

Ver documental

