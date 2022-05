Ante despidos masivos en papelera filial de CMPC en Puente Alto, trabajadores toman puerta principal de la fábrica del grupo Matte: «No somos desechables»

Trabajadores de Softy, filial de la empresas CMPC, conocida también como La Papelera, manifestaron en las afueras de la empresa, propiedad del grupo Matte, en rechazo a los más de 50 despidos que se han reistrado en la fábrica durante los últimos meses.

En este momento los despedidos de la empresa Papelera de Pte Alto, se toman la puerta principal de la fábrica de los Matte.



" Matte escucha seguimos en la Lucha " pic.twitter.com/oJmLMaq8m9 — El Ciudadano (@El_Ciudadano) May 16, 2022

Desde la última semana de marzo, la papelera Softys, filial de CMPC en Puente Alto, ha efectuado una serie de despidos alegando necesidades de la empresa.

Hasta la fecha, se conoce que son 50 las familias que se han visto seriamente perjudicadas con los despidos.

A pesar de los alegatos de la fábrica, los trabajadores siguen luchando por sus puestos de trabajo. Alegan despidos injustificados, mientras la CMPC, propiedad del grupo Matte, creció sus ganancias los últimos años, refiere La Izquierda Diario Chile.

El dirigente sindical, Roberto Canales, señaló que en su condición de inspector de calidad, «me he dado cuenta, con las producciones que sacan, que la empresa no está pasando por una necesidad, no hay números rojos. El ritmo de producción se está sacando igual que en 2019, como un año normal».

De igual forma, señaló que los trabajadores realizaban turnos de 12 horas, y otros tenía hasta 86 horas extra mensuales.

«Por ejemplo, tenemos a un compañero que estaba pagando su dividendo y la universidad de su hija», refiere el dirigente sindical, citado por Resumen.

Las frases «Matte seguimos en la lucha» y «No somos desechables», son parte de las consignas de entonadas por los manifestantes.

Hasta los momentos, la empresa cuenta con tres denuncias en la Inspección del Trabajo por despido injustificados.