Ante precarización del trabajo en cultura, CICE hace llamado a estar alertas, articularse, movilizarse y establecer acuerdos nacionales

La Coordinadora Intersectorial de Cultura en Emergencia (CICE), hizo un llamado a todas quienes representen a sus asociados y/o trabajen para el fomento, promoción y valoración de las Culturas, Artes y Patrimonios para acordar transversal, transparente y colectivamente: « Acuerdos Nacionales sobre Trabajo Cultural Decente, Política Quinquenal y Puntos de Cultura «.

“La precarización del trabajo y las complicaciones de llevarlo a fin en este complejo retorno (Covid), aún no permiten que la totalidad del sector vuelva a la normalidad”

Isa Bravo, vocera de la Federación de Músicos de Chile (FEMUCH) y una de las vocerías de CICE, con respecto a reciente pronunciamiento de la Coordinadora, señaló: “Sólo ratificar que es irrisorio pensar que un gobierno es capaz de cambiar las cosas prescindiendo de la movilización social . Desde ahí cabe recordar, que la reforma educacional de la presidenta Bachelet, fue posible gracias a que en ese momento el actual presidente, vocera de gobierno y ministro de Desarrollo Social, estaban presionando en la calle”.

Agrega la dirigente: “La articulación y movilización social, la sociedad civil organizada existe para que la institucionalidad pueda cambiar el rumbo de las cosas (…) Y por esa razón , es que no podemos soltar la calle, el gobierno la necesita”.

Comunicado público de la Coordinadora Intersectorial de Cultura en Emergencia (CICE)

La Coordinadora Intersectorial de Cultura en Emergencia (CICE), la cual agrupa más de 100 organizaciones del sector Culturas, Artes y Patrimonios a lo largo de todo el territorio nacional, gestionó las pocas pero necesarias contenciones para el comprobadamente gremio de trabajadores más golpeado durante 2 años completos de Pandemia. Sin ninguna voluntad de contención estatal, esta coordinadora autogestionada y autoconvocada, alcanzando la representatividad del sector, forma una “bancada cultural” en el pasado parlamento, donde 34 parlamentarios de distintos colores políticos pero conscientes del abandono de estos trabajadores, lograron desde ampliar márgenes para que las PYMES y MYPES pudieran entrar en los beneficios de MINECOM, MINCAP por fin desarrollara una contabilización seria y actualizada de todos los agentes culturales en el país; hasta una asignación directa en formato de bonificación estatal por concepto de emergencia sanitaria en la partida del tesoro público el pasado presupuesto 2022: “Bono Patricio Manns” más conocido como “Bono Cultura”.

Si bien, todo pareciera indicar que la emergencia sanitaria ha terminado, el sector Culturas, Artes y Patrimonios siempre ha estado, sigue y a mera vista, sigue estando permanentemente en situación de alerta. La precarización de su trabajo y las complicaciones de llevarlo a fin en este complejo retorno, aún no permiten que la totalidad del sector vuelva a la normalidad y entre las deudas que quedaron luego de covid-19 y las restricciones sanitarias, la mayoría sigue habitando esa dificultad precariedad radicalizada.

Desde la campaña presidencial y en estos primeros 8 meses de nueva administración nos hemos llenado de anuncios sobre la Cultura como eje fundamental y clave para tener una sociedad mejor, desde la prevención y seguridad pública hasta la perfecta convivencia y la completa educación de nuevas generaciones; pero con demasiada lentitud, poca claridad y mucha selección, vemos la intención de cambio y mejora distanciarse de este poco entendido sector de trabajadores.

Es por esto, que el objetivo de esta coordinadora prevalece en medio de este ilusorio estado. La contingencia justifica el estar más articulados y organizados que antes, sobre todo para que las iniciativas propuestas en el programa de gobierno, cobren el correcto sentido, tengan pertinencia local y social, y por primera vez no se caduque a una Política Pública por el mal uso o nula actividad que tenga según los programas gubernamentales de turno. De esta manera y tal cual como lo exige la ley de instalación del Ministerio (ley 20.045), construcción oportuna, participativa y vinculante sin excepción; así protegeremos que tan importante Ministerio evite el riesgo de depender de los vaivenes de voluntades políticas y administrativas de turno.

Por ello, convocamos a todas las organizaciones del sector, hayan o no pertenecido a la coordinadora, de cualquier tipo – incluso colaboradoras, no legalizadas, autoconvocadas, etc.- Todas quienes representen a sus asociados y/o trabajen para el fomento, promoción y valoración de las Culturas, Artes y Patrimonios para acordar transversal, transparente y colectivamente Acuerdos Nacionales sobre Trabajo Cultural Decente, Política Quinquenal y Puntos de Cultura . Es una instancia Híbrida: presencial y virtual de manera simultánea para que no haya pretextos para no sumarse a esta gran ASAMBLEA DE ACUERDOS NACIONAL con el único objetivo de reivindicar este oficio, diseñando por fin, al tan necesario cambio de paradigma en una nueva y mejor gobernanza en cultura.

Les esperamos!

Coordinadora Intersectorial de Cultura en Emergencia (CICE)

