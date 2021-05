Ante preocupante aumento de desnutrición en niños, vecinos de Huechuraba organizan ollas comunes

*Foto referencial

En la comuna de Huechuraba el 5,4% de los escolares sufren de desnutrición, la cifra más alta de toda la Región Metropolitana, de acuerdo con los últimos datos nutricionales de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

Ante el preocupante aumento de la desnutrición, especialmente en niños, los vecinos de Huechuraba se han organizado para realizar ollas comunes que permitan brindar alimentos a los más necesitados.

“Escuchar desnutrición es fuerte, pero no me sorprende. Con la organización de las ollas comunes he visto realidades muy fuertes. Incluso hemos decidido regalar mercadería a familias. Por ejemplo, si una familia está con problemas económicos, le hacemos una caja con productos y la llevamos”, relató Alejandro Ahumada, dirigente de una agrupación que realiza ollas comunes en Huechuraba, citada por el portal MegaNoticias.

“Las familias se van por lo más barato, como arroz con vienesas, plato que no tiene ningún aporte calórico para el niño. O puede ser papas con puré y un huevo frito. Ni hablar de carne. No es porque la gente no quiera comprar, es porque no pueden”, precisó Joana Herrera, una de las organizadoras de la olla común de la población La Pincoya de Huechuraba.

Muchas de las personas que acuden a las ollas comunes dependen de esta alimentación para poder consumir, al menos, un plato diario.

Así lo señala María José, una joven de 29 años que tiene tres hijos, y que manifestó ir variando los alimentos para poder pasar el día, hecho que se recrudeció el último año.

“El desayuno sería una taza de té con pan. A veces vamos variando dependiendo de los alimentos que me entreguen en la caja de mercadería. La cena es exactamente igual”, explicó María José Ahumada, cuyo hijo menor está muy bajo de peso.

“Comer sano en este país es demasiado caro, por eso uno opta por lo que hay. La gente más pobre es la que peor come. Debemos decir que es un privilegio tener una olla común o tener un plato de comida en tu hogar”, subrayó.

Natalia Chávez y su pareja están desempleados y junto a sus cuatro hijos viven con el Ingreso Familiar de Emergencia, por lo que su capacidad para adquirir alimentos es muy limitada.

“He bajado casi 15 kilos. Sin mentirte, prefiero morir de hambre, pero mis hijos no. Ellos han adelgazado demasiado. Siento impotencia porque no puedo salir, no puedo tener plata”, expresó Natalia, quien al igual que la familia de María José, debe recurrir a una olla común, que se encuentra al lado de su casa, para que su familia y especialmente su hijos puedan comer a diario.

104 escolares sufren desnutrición

Se conoce que, a escala nacional, 19.095 escolares se encuentran en situación de desnutrición, y en Huechuraba, se registró un aumento de tres veces más los niños en desnutrición. 104 niños, hasta los momentos, presentan esta situación.

Ante esta situación, la Junaeb asegura que estarán preparando estrategias para combatir la desnutrición, no obstante, consideran que “está controlada”.

“Los números de Huechuraba están por sobre la media nacional, el cual es del 2%. Una comuna que esté sobre el 5% de desnutrición es preocupante. Es por ello que debemos focalizarnos en llegar al fondo de la situación”, dijo Javier Tohá director nacional de Junaeb, citado por MegaNoticias.

Hasta la fecha, señala la municipalidad en un comunicado de prensa, se han entregado más de 57.000 cajas de alimentos y 110.000 almuerzos a domicilio.